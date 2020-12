Jesé Rodríguez et Lester, de «L’île des tentations», ont réussi. Ils se sont tous deux rencontrés via Aurah Ruiz et ils se sont vus pour la première fois précisément à la célèbre fête d’anniversaire des îles Canaries, après quoi le feu a été allumé en raison de l’infidélité du joueur envers le désormais candidat de “ La maison forte ”. En dehors de ce feuilleton, les deux canaris s’entendent si bien que le joueur, désormais sans équipe et sans emploi, a fait un cadeau impressionnant et luxueux à Lester.

«Aujourd’hui, je vais porter la chaîne Versace que Jesé m’a offerte, qui est en or. Je vais retirer les badges. Mon adorable petit garçon m’a offert un beau cadeau pour la première de mon nez, en sa mémoire, pour que je puisse avoir de la chance, j’aurai la petite chaîne de Jesé », raconte Lester dans son journal de ‘Mtmad’, dans lequel il montre le luxe cadeau de joueur de football.

La chaîne que Jesé a donné à Lester

Lester parle avec beaucoup d’affection de Jesé Rodríguez, qu’il considère même comme un ami: «Le garçon, la vérité c’est qu’il a été très gentil avec moi, je l’ai rencontré le jour de l’anniversaire d’Aurah. J’ai adoré la chaîne de marque Versace que je portais et à la fin, lorsque nous sommes venus à Barcelone pour l’opération, il m’a appelé au téléphone et m’a dit «Hé, gros homme, j’ai un cadeau pour toi, va au magasin Versace, tu as quelque chose qui t’attend. Quand je suis arrivé, il avait la chaîne que je lui avais dit que j’aimais.

«C’était un super cadeau, un cadeau. Je lui suis très reconnaissant et il m’a montré qu’en très peu de temps que je le considère comme un ami, il ressemble à un gars de dix “, ajoute Lester, qui raconte également dans cette vidéo qu’il envisage de créer un compte ‘Onlyfans’ pour vendre des photos et des vidéos sur le réseau.