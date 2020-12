Tout semble indiquer que Papu Gómez ne continuera pas à Atalanta. Figure incontestée de l’équipe, capitaine et référence, il est étrange de penser à l’équipe italienne sans l’Argentin alors que son combat avec l’entraîneur Gian Piero Gasperini ne semble pas avoir de retour en arrière.

Selon certaines sources, l’Argentin 10 s’est battu avec le DT et il y aurait même eu quelques ananas il y a quelques semaines. Sans aller plus loin, Gasperini décida même de ne pas inclure Papu parmi ceux convoqués pour le dernier duel.

“Assez parlé de Gómez, il faut penser à l’équipe. Nous avons joué un super match et gagné contre un adversaire très difficile. Le club s’occupera de son cas”, a été la réponse sévère de l’entraîneur lorsqu’il a été consulté par le footballeur lors de la conférence de presse qui a suivi.

Ainsi, Papu Gómez aurait déjà prévu de quitter l’équipe et certains clubs ont commencé à sonner qui s’intéressaient à lui. Milan, l’Inter et la Roma sont les options les plus fortes en Italie, bien que Al-Nassr d’Arabie saoudite ait également été mentionné.

Atalanta chercherait à vendre l’Argentin en dehors de l’Italie et pour cette raison, un candidat sérieux est maintenant apparu: le PSG. Selon la presse italienne, Leonardo, le secrétaire aux sports du club parisien, aurait Papu dans son portefeuille.

Il convient de rappeler que le joueur a encore un an et demi de plus sur son contrat bien qu’à 33 ans, tout semble indiquer qu’il quittera l’Atalanta pour tenter sa chance dans un autre club.