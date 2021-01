A gauche, les fleuristes de Caique, Omar, Keko, Mendi, Borja et Robert, hier au Hermanos Antuña. | CD

Caudal de Mieres arrive au match d’aujourd’hui (12 heures) contre Vallobín dans l’une de ses pires séquences jusqu’à présent cette saison après avoir enchaîné deux matchs sans gagner. Ceux de Chuchi Collado ont fait match nul (1-1) avec Gijón Industrial et la dernière journée ils ont perdu (2-0) contre Llanera, l’un de leurs grands rivaux pour les trois premières places du classement. Le tout après l’importante victoire (0-1) qu’ils ont remportée contre le Real Avilés. Après le premier tour, le Caudal est troisième, dans l’une des positions qualifiées pour la phase de promotion.

Vallobín, pour sa part, a un objectif totalement différent: atteindre la permanence en Troisième. Conscients que terminer dans les six premiers de leur sous-groupe et ne pas entrer dans la phase de permanence est un défi très ambitieux, au moins ils essaient de marquer le maximum de points, donc, au cas où ils devraient se battre jusqu’au bout pour le salut, faites-le dans les meilleures conditions possibles.

Malgré la différence théorique dans l’effectif, Chuchi Collado, l’entraîneur de Caudal, ne fait pas confiance à son rival aujourd’hui et encore moins évolue dans le champ municipal de Vallobín: «Dans leur domaine, ils obtiennent beaucoup de points, je crains que nous soyons au niveau qui nous avons besoin et que nous imposons notre jeu, que nous puissions obtenir la qualité de nos joueurs; ils ont aussi beaucoup de danger dans le jeu de passes. C’est un jeu très important pour nous ».

Concernant la situation dans laquelle ils arrivent au match, Collado reconnaît que les deux derniers résultats «brouillent un peu le premier tour que nous avons fait, l’autre jour (la défaite contre Llanera) nous avons pris un coup dur, mais il n’y en a pas d’autre remonter le moral “. Malgré cela, il dit que l’équipe est «en bonne forme». La victoire semble aujourd’hui cruciale pour Caudal en début de deuxième tour, puisque toute erreur entre les équipes au sommet peut être déterminante dans la lutte pour les trois premières places: «Il reste dix matches et la marge d’erreur est faible. De plus, tous les points obtenus lors de cette première phase sont passés à la phase suivante, donc tous les points comptent », explique le technicien Caudal. Chuchi Collado ne pourra pas compter sur Keko Hevia, déjà en phase de récupération finale après s’être blessé, ni Keko Roza, blessé au poignet et qui cause une défaite jusqu’à la semaine prochaine.

Abel Fernández, entraîneur de Vallobín, voit le jeu d’une manière très différente. Pour lui, la chose normale, en raison de l’effectif et du budget des clubs qui se font face, c’est que la victoire passe du côté des flux. Maintenant, il prévient qu ‘”ils devront courir pour nous gagner”. Cependant, il assure que “beaucoup de choses doivent rester bien pour que nous puissions marquer”.

La clé à son avis réside dans la différence de «qualité» des deux équipes: «Cela nous coûtera cher, franchement il y a beaucoup de différence dans l’équipe, nous avons quatre joueurs entre 18 et 19 ans, oui, nous sommes excités mettre à la fête ». Le Vallobín n’arrive pas non plus à un bon moment. La seule équipe d’Oviedo cette saison en troisième position a ajouté deux points au cours des sept dernières journées. Et que dans les trois premiers, il en a eu six. Cette mauvaise séquence les a placés troisième pour durer et loin de la sixième place convoitée. “Nous sommes arrivés dans une situation difficile, l’objectif était d’être dans ces trois positions qui sont au-dessus des cinq dernières.”

Interrogé sur ce qui le préoccupe à propos du Flow, il commence à réciter l’alignement. Même ainsi, il considère que, étant compliqué, «il n’est pas impossible de les battre»: «C’est une équipe très bien travaillée, ce sera très difficile, cela nous coûtera cher car il y a une différence de qualité importante», ajoute Abel. Malgré tout, l’équipe d’Oviedo donnera tout à la fois aujourd’hui contre Caudal et le reste de la saison pour continuer en troisième.