Hier, l’entraîneur était “très déçu” par la Principauté pour le maintien de l’interdiction des supporters d’assister aux matches; “C’est quelque chose de totalement incompréhensible avec la capacité du Palacio de los Deportes”, a déclaré l’entraîneur qui a rappelé que “dans le reste des communautés, toutes les équipes peuvent déjà mettre des gens, avec des limites mais elles peuvent les mettre. Je ne comprends pas que les gens puissent entrer dans le théâtre Jovellanos et non dans le palais. Nous avons approché le conseil pour y remédier et nous attendons une réponse ».

Concernant le rival, il a souligné que “Ponferrada n’a pas perdu à domicile, il travaille très bien là-bas et maintenant qu’ils peuvent obtenir le public, ils auront un soutien important”. Le Cercle ira quand même avec suffisamment de pertes mais “en essayant de faire notre match sans oublier que la semaine prochaine nous jouerons deux matchs très importants, mercredi contre Morón et samedi contre Alcobendas, donc quelques précautions devront également être prises”, prévient l’entraîneur.

Galán ne pourra pas compter sur Swift, Ángel Moro, Alejandro et Javi Lucas donc ça ne compte que, si finalement Llanos est du jeu, avec six joueurs de la première équipe. L’excellente contribution à l’Innova Chef de joueurs moins courants dans les rotations comme le pivot Jorge Escapa ou encore le jeune Adrián Riesgo, qui appartient à l’équipe de Pumarín, signifie que l’entraîneur peut leur faire confiance et devra probablement le refaire cette fois. après-midi à Ponferrada.

L’équipe léonais est en cinquième position avec 8 matchs disputés, deux de plus que le Círculo, dans lequel il a remporté cinq victoires. Dans leurs rangs, Rafael Casanova se démarque, leur meilleur buteur avec une moyenne de près de 17 points par match.

Ce week-end, Gijón Basket ne joue pas lorsqu’un positif est détecté dans son équipe, donc le match qui devrait jouer sur le terrain de Xiria a été reporté au lendemain 23. Le Gijón attend également de jouer deux autres matches, contre le Les étudiants de Lugo et Porriño des deux premiers jours de championnat.