Portález essaie d’entrer dans le panier. | Juan Plaza

Le troisième match de Circle Gijón cette saison et sa troisième défaite se déroulent sur le terrain de Juaristi. À la défense des Gijoneses, tous ont été joués loin du Palacio de los Deportes, où ils ne pouvaient toujours pas faire leurs débuts. Les Círculo ont démarré avec plus de succès que les Juaristi (0-5), mais la réaction locale a été écrasante (9-0), ils ont pris les devants et ne l’ont pas abandonné tout au long du match. L’équipe basque compte plusieurs étrangers dans ses rangs, dont un international absolu chilien comme Manny Suárez ou un prometteur tchèque Hanzlik prêté par Baskonia pour qu’il ait des minutes, en plus d’autres comme Buckhingham ou Bute, ce qui fait de lui un sérieux candidat à se battre pour la promotion.

Ce potentiel était inatteignable pour Círculo Gijón, qui a vu l’équipe basque se distancer progressivement sur le tableau de bord, mais sans appel.

Les Juaristi, par ailleurs, ont eu hier un grand succès dans le lancement de triples (9 sur 19), notamment Buckingham (trois sur quatre) et Merketegi (trois sur cinq). A la pause, l’avantage local était de 11 points (46-35).

Le troisième quart a été le plus égal, même s’il y avait la plus grande différence pour Juaristi, 17 points (60-43). Cependant, une bonne réaction de Gijón a réduit l’écart pour atteindre le dernier quart-temps avec un peu d’espoir. Nacho Galán a eu pendant de nombreuses minutes une défense dans la zone que les Basques ont résolue avec son grand succès dans le tir extérieur.

Comme d’habitude dans les dernières minutes, il y a eu une nouvelle tentative de réaction du Cercle, profitant d’une bonne série de triplets d’Ángel Moro, mais la différence était encore grande car Juaristi n’a pas raté ses attaques non plus. En fin de compte, ils ont été clairement vaincus dans un match dans lequel Javi Lucas et Ángel Moro étaient les plus en vue dans les rangs de Gijón.