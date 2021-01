Marcos Portález entre dans le panier. | Juan Plaza

Le Círculo Gijón ouvre aujourd’hui l’année sportive avec un déplacement proche, Torrelavega, pour affronter Alega Cantabria, l’une des équipes les plus fortes du LEB Plata, qui sera mesurée à 12 heures.

Les Gijoneses viennent de faire leur meilleur match de la saison en écrasant un Zornotza qui est arrivé au Palacio de los Deportes occupant la troisième position mais a été totalement dépassé par le jeu du Círculo, qui a saisi son jeu intérieur et a également été très efficace de le périmètre.

“Nous nous sommes rendus à Torrelavega avec l’espoir de jouer un bon match et de répéter le bon match que nous avons joué mercredi contre Zornotza et d’essayer de précipiter nos chances, qui étant réalistes ne seront pas nombreuses, mais tous les matchs doivent être joués”, a déclaré le l’entraîneur, Nacho Galán, qui estime que son rival cet après-midi «a la meilleure équipe de la catégorie, aucun de ses joueurs ne commencerait dans le reste des équipes. Pour moi, c’est le grand favori, bien qu’ils viennent de perdre leur dernier match à domicile contre la révélation de la saison, comme Juaristi, et peut-être que cela pourrait les affecter émotionnellement ».

Les habitants de Gijón ont joué deux matches amicaux cette pré-saison contre l’équipe cantabrique, ce qui a entraîné des pertes, bien que dans les deux cas, le Cercle se soit battu jusqu’à la fin. Il se trouve que l’équipe de Gijon a remporté sa dernière victoire à l’extérieur précisément contre cette équipe la saison dernière, alors qu’elle jouait à Santander au lieu de Torrelavega. Dans la dernière ligue, le Círculo a remporté les deux matchs alors que dans les deux, comme c’est le cas cette saison, l’équipe cantabrique était clairement la favorite.

Galán aura une rotation de plus que contre Zornotza, puisqu’il pourra compter sur Olechnavicius, qui, mercredi, ne pouvait pas jouer car le match a été reporté et au moment où il devait être joué, il n’était pas encore un joueur du Cercle de Gijón. Javi Lucas est réapparu contre Zornotza après plusieurs semaines de blessure et l’a fait à merveille, contribuant aux points et à la défense. “Nous allons essayer de les surprendre avec un stratagème sur lequel nous avons travaillé samedi matin”, a déclaré Galán.

Pour l’entraîneur, sans exclure de se battre pour la victoire, l’objectif principal est «d’essayer de maintenir le rythme de la compétition et de récupérer les joueurs touchés car un joueur constate l’effort ce mercredi. Nous allons essayer de proposer un bon match contre un adversaire que nous nous sommes mesuré en pré-saison et nous avons vu qu’il a un potentiel énorme », a déclaré le sélectionneur de Gijón.

Après les précédents arrêts et reports, le Cercle de Gijón semble être entré dans une phase de stabilité et Galán est “très content du travail que nous avons fait à Noël, nous espérons être prêts pour ce qui nous attend en janvier”.

Un mois au cours duquel l’équipe de Nacho Galán affrontera des rivaux directs dans la lutte pour entrer dans la phase de promotion. Des matchs dans lesquels l’entraîneur espère déjà avoir plus de renfort.