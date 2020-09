Le Tour Championship ressemble à un jeu de balle assez différent du reste des Playoffs de la FedEx Cup. Le montant d’argent en jeu – 45 millions de dollars répartis entre 30 golfeurs – éclipse toutes les autres cagnottes de tout le golf, et bien que gagner ce trophée soit prestigieux, gagner les 15 millions de dollars qui l’accompagnent peut changer la vie de plusieurs. golfeurs dans ce domaine.

Obtenir la deuxième place n’a rien à craindre non plus, avec un montant net de 5 millions de dollars en prix. La troisième place reçoit 4 millions de dollars, et ainsi de suite.

Tout le monde est gagnant!

Même si vous sortez et tirez 90 quatre jours de suite, vous remportez toujours près de 400000 $, soit 195000 $ de plus que le bonus que vous obtenez si vous avez terminé une place du championnat du Tour en arrivant à la 31e place du classement de la FedEx Cup après le championnat BMW la semaine dernière.

L’année dernière, Rory McIlroy a remporté le premier prix de 15 millions de dollars (il était auparavant de 10 millions de dollars). Cette année, Dustin Johnson, Jon Rahm et Justin Thomas sont les favoris pour le championnat. Avec un départ échelonné (ce qui signifie que les meilleurs joueurs commencent plus loin sous la normale), Dustin Johnson mène déjà à 10 sous tandis que Rahm a 8 sous et Thomas 7 sous.

Collin Morikawa a remporté sept des huit derniers événements dans lesquels au moins un d’entre eux a été inscrit sur le terrain et commencera à 5 sous. Ceux de la 26e à la 30e place sont actuellement égaux. Rory McIlroy, qui a deux coupes FedEx à son actif, débutera cette semaine à 3 sous, mais il pourrait ne pas terminer du tout.

Sa femme Erica attend, et Rory a déclaré la semaine dernière au championnat BMW que si le bébé venait, il était sorti. « Je vais participer à de nombreux autres championnats du circuit », a déclaré Mcllroy, « et ce ne sera qu’une fois la naissance de votre premier enfant.

Cela l’emporte sur tout le reste. « Certains noms de monstres ne sont pas présents cette année. Tiger Woods, Brooks Koepka, Jordan Spieth, Rickie Fowler, Adam Scott et Tommy Fleetwood regarderont tous de chez eux. , celui-ci est génial.

Le fait que les trois meilleurs joueurs du monde soient les trois premiers du classement le rend encore meilleur. Avec la qualité du golf qui se joue en ce moment, le Tour Championship sera sans aucun doute une formidable expérience de golf!