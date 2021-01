L’assaut sur Capitole des États Unis par les partisans de Donald Trump a provoqué la réaction du monde du sport nord-américain, en particulier de la NBA, où les critiques de l’ancien président des États-Unis se succèdent, avec Stephen Curry à cette occasion, menant les manifestations contre l’homme politique et l’homme d’affaires pour ce qui s’est passé.

La plupart des membres de la liste des Golden State Warriors portaient des maillots de Les vies noires comptent et ils se sont agenouillés pour écouter l’hymne avant le match qui les a mesurés Clippers de Los Angeles, où ils ont fait la même protestation. La chose ne s’est pas arrêtée là et c’est que Stephen Curry, via son compte Twitter, a réprimandé Donald Trump, citant la publication du candidat républicain aux dernières élections américaines.

«Il y a littéralement un tweet pour tout. Le chat a mangé ta langue aujourd’hui, hein? “ a écrit la superstar de la NBA sur les réseaux sociaux, citant un article de Trump il y a des mois qui lisait ce qui suit. Les anarchistes, agitateurs ou manifestants qui vandalisent ou endommagent notre cour fédérale à Portland, ou tout bâtiment fédéral dans l’une de nos villes ou états, seront poursuivis en vertu de notre Loi sur les statues et les monuments. DIX ANS MINIMUM DE PRISON. Ne le fais pas!”.

L’entraîneur de Guerriers de l’État d’or, Steve Kerr, s’est joint à la manifestation et a analysé la situation comme suit. C’est un rappel assez clair que la vérité compte. Une élection légitime est soudainement contestée par des millions de personnes, y compris de nombreuses personnes qui dirigent notre pays au gouvernement, car nous avons décidé, ces dernières années, de permettre que des mensonges soient racontés. Voilà donc qui nous sommes. Vous récoltez ce que vous semez », a-t-il dit, faisant référence à Trump.

Déclaration sur les Heat-Celtics

Sachant ce qui se passait à Washington, chaleur de Miami et les Celtics de Boston ils ont quitté le terrain de jeu quelques minutes avant le début du match, bien qu’ils soient revenus avec l’intention de jouer un match qui avait une déclaration commune avant le début. «2021 est une nouvelle année, mais certaines choses n’ont pas changé. Nous avons joué le match de ce soir avec le cœur lourd après la décision d’hier à Kenosha, et sachant que les dirigeants politiques traitent les manifestants dans la capitale de notre nation différemment selon le côté de certains problèmes auxquels ils se trouvent. La différence drastique entre la façon dont les manifestants au printemps et à l’été derniers, ils ont été traités et les encouragements donnés aux manifestants d’aujourd’hui qui ont agi illégalement ne font que montrer combien de travail nous avons à faire.

«Nous avons décidé de jouer le jeu ce soir pour essayer d’apporter de la joie dans la vie des gens. Mais nous ne devons pas oublier les injustices dans notre société, et nous continuerons d’utiliser nos voix et notre plate-forme pour mettre en lumière ces problèmes et faire tout notre possible pour œuvrer pour une Amérique plus équitable et juste “, a conclu le communiqué, qui a ajouté au geste de pratiquement tous les personnes présentes, agenouillées pendant l’hymne national. Brad StevensL’entraîneur de Boston a assuré que les joueurs auraient eu «son plein soutien et celui de notre organisation» s’ils avaient choisi de ne pas jouer le match.

“Pour être honnête, à 30 minutes je pensais qu’on ne jouerait pas. Puis les entraîneurs ont quitté la salle, les joueurs ont fini de parler et ont décidé de jouer. J’ai appelé ma femme et lui ai dit: «Je ne pense pas que nous jouerons. Puis 10 minutes plus tard, nous avions décidé de le faire », a ajouté Stevens.

Imaginez s’ils étaient noirs en train de prendre d’assaut le Capitole?

L’entraîneur des Philadelphia 76ers, Doc Rivers, a rappelé les efforts consentis ces derniers mois en faveur du racisme et de la liberté. «Mais ce que ce n’est pas… c’est une attaque contre la démocratie. La démocratie prévaudra. Il le fait toujours “.

«Sans la police, les chiens se sont retournés contre les gens, il n’y avait pas de matraques qui frappaient les gens. Les gens sont escortés paisiblement hors du Capitole. Cela montre que vous pouvez disperser pacifiquement une foule », a déclaré Rivers, très sévère à propos de ce qui s’est passé à Capitol Hill. «Fondamentalement, cela prouve un point sur une vie privilégiée à bien des égards. Je vais le dire, car je ne pense pas que beaucoup de gens veulent:Pouvez-vous imaginer aujourd’hui, si tout le monde était noir d’assaut le Capitole, et que serait-il arrivé? Cela, pour moi, est une image qui vaut mille mots pour nous tous, et probablement quelque chose que nous allons prendre en compte à nouveau », a-t-il complété.