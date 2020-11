Ligue espagnole



Le chiffre millionnaire que Neymar revendique au Barça: le procès continue



Andres Felipe Galindo Cortes 13 novembre 2020, 11:41

Le Brésilien a déposé un recours pour révoquer la décision rendue par les tribunaux en juin.

Le procès entre Neymar et Barcelone ne donne pas de trêve. Après que le Brésilien a été condamné par le tribunal social numéro 15 de Barcelone, à payer 6,7 millions en juin dernier pour le “ bonus à la signature ”, les avocats du joueur du PSG ont présenté un appel à la justice pour révoquer la décision, et exiger également le paiement de 44 millions d’euros plus intérêts, pour la prime de renouvellement non payée.

Selon les informations de l’AS España de Cadena SER, Neymar demande au tribunal d’ordonner au club catalan de payer les 43 650 000 euros, majorés des intérêts, que l’institution du Barça a cessé de lui payer en prime de renouvellement lors de son départ unilatéral. le club pour se lier à la discipline du PSG.

Ainsi, alors que l’attaquant de 28 ans souffre de la blessure qui l’a laissé hors des matches de qualification avec l’équipe nationale brésilienne, les avocats de la star du PSG retournent devant le tribunal pour faire appel de la décision déjà prise par la justice. et réclamer également une nouvelle somme d’argent. Le roman continue.