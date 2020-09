CLEVELAND (AP) Les Indiens ont quitté Progressive Field au bord d’une place en séries éliminatoires et sont rentrés chez eux. La fête est suspendue.

En 2020, peu de choses se passent comme prévu.

“Tout est gênant cette année”, a déclaré le directeur par intérim Sandy Alomar Jr. ” Alors vous pouvez y ajouter ça. ”

Le circuit de deux points de Carlos Santana a cassé un match nul en cinquième manche et Jose Ramirez a de nouveau marqué alors que Cleveland se rapprochait de décrocher une place en séries éliminatoires – et ralentissait la poussée de Chicago pour le titre AL Central – avec une victoire 7-4 sur les White Sox lundi soir. .

Les Indiens, qui ont raté les séries éliminatoires il y a un an, ont réduit leur chiffre magique à un. Ils auraient pu verrouiller l’une des huit places en séries éliminatoires de l’AL, mais Seattle a battu Houston 6-1 pour prolonger l’attente de Cleveland.

Avant que les Mariners ne gagnent, Alomar a déclaré que les Indiens n’allaient pas rester et regarder. Une fois qu’ils auront décroché leur quatrième apparition en séries éliminatoires en cinq ans, il y aura du temps pour célébrer.

«Il est très difficile de rester à l’intérieur avec les protocoles (COVID-19) et des trucs comme ça», dit-il. “ Nous reviendrons juste demain et voir ce qui se passe. ”

En remportant l’ouverture de la série, Cleveland s’est amélioré à 5-2 cette saison contre les White Sox, qui sont sur le point de remporter leur couronne de première division depuis 2008. Il est possible que les rivaux se retrouvent la semaine prochaine en séries éliminatoires en fonction de la façon dont la finale les jours de la saison régulière se déroulent.

«Vous n’êtes jamais sorti du bois avec les White Sox de Chicago, a déclaré Alomar. “ Ils sont très dangereux et n’importe qui dans cette formation peut vous emmener profondément et c’est presque comme naviguer dans une tempête de grêle parce qu’ils sont très puissants. ”

Après que les White Sox l’ont égalé avec quatre points dans le cinquième contre Aaron Civale (4-5), Santana est venu au marbre dans la moitié inférieure au bâton juste .189 après avoir frappé dans ses deux coups précédents.

Mais avec Ramirez au premier rang après une marche à un retrait, Santana a tiré un plomb 2-1 de Jace Fry (0-1) sur le mur du champ gauche et dans les gradins vides. Franmil Reyes a frappé une mouche sacrificielle à la septième place pour mettre Cleveland 7-4.

Nick Wittgren a frappé le côté au septième et James Karinchak a travaillé le huitième avant que Brad Hand ne lance le neuvième pour son 14e arrêt en 14 essais. Il a éliminé le cogneur Jose Abreu pour la finale avec deux coureurs.

Hand a obtenu de l’aide alors que le voltigeur de centre Delino DeShields a fait un bond en avant au mur pour voler Tim Anderson d’au moins un double.

Deux frappeurs plus tard, le manager des White Sox, Rick Renteria, a été expulsé pour avoir soutenu une troisième frappe appelée à James McCann par l’arbitre du marbre Dan Bellino.

«Je devais le faire», a déclaré Renteria. «Je ne veux pas que mon receveur s’implique dans quoi que ce soit qui va le mener plus loin, et nous avons déjà perdu notre receveur. Je me suis peut-être trompé, mais du point de vue avantageux, il semblait que le ballon était autour du marbre, peut-être attrapé le marbre, mais il n’y avait aucune raison pour qu’il reste là et s’implique dans cela.

Ramirez, qui a fait une poussée tardive de MVP tout en portant l’attaque de Cleveland, a rejoint la première recrue Dane Dunning. C’était le troisième circuit de Ramirez en cinq at-bats en deux jours, le cinquième en cinq jours et lui a donné 16 cette saison.

Ramirez a inscrit sept circuits et 15 points produits à ses 10 derniers matchs.

Vers le bas de 4-0, les White Sox, qui ont raté quelques occasions précoces contre Civale, ont égalisé sur le simple de deux points d’Abreu et le 14e circuit d’Eloy Jimenez.

Mais les Indiens ont récupéré grâce à Santana, qui s’est connecté pour son sixième circuit.

«Santana vient me chercher et vient chercher l’équipe, a dit Civale, qui a disputé au moins six manches en 11 départs cette saison. C’est donc juste un effort d’équipe à chaque fois et je pense que c’est ainsi que nous jouons au baseball. ”

SE PRÉPARER

Les Indiens ont battu le départ de l’as Shane Bieber de mardi à mercredi afin qu’il soit en ligne pour lancer le premier match des séries éliminatoires. Bieber mène la ligue dans presque toutes les grandes catégories statistiques et est favorisé pour remporter le prix AL Cy Young.

GRANDES CHATTE

Les White Sox sont venus en tête de l’AL en moyenne, en pourcentage de slugging et en différentiel de course. Ils sont deuxième en points, circuits et OPS et troisième en pourcentage de base.

La dernière équipe à diriger dans toutes ces catégories était les Indiens de 1995.

MISE À JOUR FRANCONA

Les Indiens ont disputé leur 40e match sans l’entraîneur Terry Francona, qui continue de se remettre d’une chirurgie gastro-intestinale et de problèmes de coagulation sanguine.

Francona, 61 ans, ne sera pas de retour pour cette série, mais il devrait entrer dans la “ bulle ” de quarantaine pré-éliminatoire avec son équipe. On ne sait pas encore s’il sera de retour pour la série de trois matchs contre Pittsburgh à partir de vendredi ou en séries éliminatoires.

CHAMBRE DES FORMATEURS

White Sox: Catcher Yasmani Grandal à gauche avec une main droite meurtrie. Les rayons X étaient négatifs.

SUIVANT

Les Indiens commenceront le releveur Cal Quantrill lors du deuxième match de la série contre Reynaldo Lopez. Cleveland reporte également le départ de Zach Plesac à mercredi.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports