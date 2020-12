Le Barça a remporté la “ Classique ” de Noël de la Ligue Endesa contre le Real Madrid (82-87), deuxième d’affilée après celui de l’Euroligue, avec un magnifique Nikola Mirotic, buteur de 26 points et la casquette qui a condamné le match, sans avoir envie de Thomas Heurtel, au centre de la polémique précédente de vouloir aller chez les blancs.

Le classique du «cas Heurtel» … était de Mirotic. L’attaquant de puissance hispano-monténégrine, avec 26 points, 10 rebonds et un ultime butoir sur la base argentine du Real Madrid Nico Laprovittola a condamné un duel marqué par la situation de la base française du Barça, séparée par le club au retour du voyage de groupe de Istanbul (Turquie) en découvrant qu’il était en négociation avec son éternel rival.

Malgré cette situation – “C’est très difficile pour tout le monde, nous devons protéger le club“, a déclaré avant le match l’entraîneur du Barça, le Lituanien Sarunas Jasikevicius-Barça a su briser le leader invaincu de la Ligue Endesa jusqu’à aujourd’hui, dominant le rebond (38 attrapés par 31 des blancs) et limitant sa capacité de tripliste à 10 coups sûrs de 27.

Avec Mirotic, une défense redoublée dans la dernière partie du duel et une belle finition de l’Américain Kyle Kuric (14 points, dont 9 dans le dernier quart-temps), l’équipe azulgrana a vaincu une équipe blanche qui n’a pas été servie par les attaques de Sergio Llull (14 points, dont 3 triples sur 4 tentatives) pour réagir, dans un duel de haut niveau qui a répondu aux attentes de qualité et d’émotion.

C’était le grand match de Noël de la Ligue Endesa, et les deux équipes sont sorties prêtes à donner: un carrousel de cinq triples en deux minutes et demie contre des défenses également obséquieuses (10-10). Les marques se sont resserrées plus tard, notamment par les blancs, même si Usman Garuba a sué l’encre pour tenter de contenir Mirotic, sans grand succès car l’espagnol-monténégrin n’a marqué 14 buts qu’au premier acte, dont un après le rebond qui l’a fermé: 22-23 .

Jasikevicius a misé ses jetons sur Rolands Smits profitant de sa taille sur Gabi Deck mais non seulement le Letton n’a pas pu, mais l’Argentin l’a renvoyé en contre-attaque pour égaliser (26-26). Llull le suivit enchaînant triple et panier, mais devant lui un Pierre Oriola ignifuge émergea qui a commencé le Barca partiel 0-6 (31-36, min. 15), égalé presque instantanément par les blancs.

Dans une égalité constante, il débouche le pot de parfums Cory Higgins avec pénétrations de haute qualité, au point qu’il est passé sur le triplé transe de Llull -deux succès d’affilée à 6,75 mètres de celui de Mahón- pour enchaîner encore deux plateaux qui étaient à nouveau les tables à la mi-temps (46-46).

Madrid est revenu à la recherche de la connexion Jaycee Carroll-Edy Tavares, mais avant son entrée en vigueur, le Barça avait déjà fait un 0-5 avec un 2 + 1 de Mirotic. Les Catalans avaient toujours une longueur d’avance, réagissant au triple de Carroll avec un d’Adam Hanga (57-60, min. 27), mais les blancs ont pris l’air avec des pénétrations de Carroll et Laprovittola pour le 65-64 qui a clôturé le troisième.

Tout était à décider et dans ces duels, parfois c’est celui qui fait le moins d’erreurs qui le prend: un compagnon venu de l’intérieur de Tavares, et plusieurs triples manqués par Llull, Carroll et Rudy Fernández ont permis au Barça de charger son sac avec sept points, puis dix quand Kuric a frappé un triple (72-82) avec 4:22 à faire.

Cela semblait la distance définitive, mais le poignet du Barça a tremblé lors de ses dernières attaques et Deck mit les Blancs à quatre à une minute de la fin. Higgins a hésité, Madrid a contre-attaqué, mais lorsque Laprovittola a troué le panier, Mirotic est apparu, avec un bouchon dans le dos qui a arrêté l’Argentin et a condamné le duel. Le Barça a mis fin à la séquence d’invitation du Real Madrid et a remporté le «Clásico» de «l’affaire Heurtel», transformé en Clásico de Mirotic.

Fiche technique

82 – Real Madrid (22 + 24 + 19 + 17): Laprovittola (8), Abalde (8), Causeur (8), Garuba, Tavares (11) -le quintette de départ-, Rudy, Deck (12), Llull (14), Taylor (5), Thompkins (6) et Carroll (dix).

87 – Barça (23 + 23 + 18 + 23): Calathes (7), Higgins (12), Abrines (2), Mirotic (26), Pustovyi (4) -les cinq de départ-, Oriola (10), Hanga (10), Kuric (14), Smits (2), Bolmaro et Martínez.

Arbitres: Sergio Manuel, Emilio Pérez Pizarro et Arnau Padrós. Ils ont éliminé Thompkins local (min. 36) et visiteur Abriles (min. 38) par cinq fautes personnelles.

Incidents: match de la seizième journée de la Ligue Endesa, joué au WiZink Center (Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid) sans spectateurs en raison de la pandémie de coronavirus.