Plus de trois mois après avoir quitté Barcelone, Eder Sarabia Il a résolu ses problèmes contractuels avec le club et a fait ses adieux aux fans de culé sur les réseaux sociaux. Le deuxième entraîneur de Quique Setién, très controversé en raison de ses combats depuis le banc en matches, a finalement signé le règlement: «Ce n’était pas l’accord qui nous correspondait, mais c’est ce que nous avons accepté pour mettre fin à la dégradation que nous subissons et penser à l’avenir », a-t-il déclaré.

Tout a commencé après la douloureuse défaite en quarts de finale de la Ligue des champions. Barcelone a succombé au Bayern Munich lors de l’une de leurs nuits les plus noires de l’histoire du club, avec un score de 2-8 dans le score final. Le passage à tabac a coûté leur travail à Quique Setién et à ses assistants, licenciés par Josep María Bartomeu. Cependant, l’entraîneur cantabrique a envoyé un burofax au club fin août pour tenter de résoudre un problème qui l’empêchait de négocier avec un autre club: lui et son équipe d’entraîneurs étaient toujours liés contractuellement au Barça.

Enfin, Barcelone a transféré le personnel d’entraîneurs de Setién jusqu’à ce qu’un accord soit conclu pour son règlement. Telle a été la réalité pour Eder Sarabia jusqu’à ce vendredi, jour où il a annoncé son départ officiel. Après avoir évoqué sa négociation avec le club, Sarabia a évoqué la crise du club: «Il est évident que le club traverse une situation inquiétante, quelque chose qui à votre arrivée est clairement perçu et qui affecte directement les performances sportives. Vous croyez toujours que de l’intérieur vous pourrez peut-être aider à le résoudre, mais pour nous, bien que nous ayons tout fait de notre côté, cela a été impossible pour nous.

De cette manière, c’est l’actuel conseil d’administration de Barcelone qui a réussi à signer le règlement et à mettre fin à une situation inconfortable pour les deux parties, qui étaient toujours liées trois mois après son licenciement en tant que coach de la première équipe. Dans la déclaration, Eder a souligné que “ce n’était pas l’accord” qui leur correspondait, mais a remercié Barcelone pour sa confiance et leur a souhaité le meilleur pour l’avenir: «Je dis au revoir avec un grand sentiment de tristesse, mais avec l’espoir clair que les choses peuvent changer“, m’a dit.

Adieu à Eder Sarabia

«Après plus de trois mois, enfin aujourd’hui, Fran, Jon et moi avons pu résoudre la relation contractuelle qui, de manière incompréhensible, nous liait encore au FC Barcelone.

Ce n’est pas l’accord qui nous correspondait, mais c’est ce que nous avons accepté pour mettre fin à la dégradation que nous subissons et en pensant à l’avenir.

Il est clair que le club traverse une situation inquiétante, quelque chose qui à votre arrivée est clairement perçu et qui affecte directement les performances sportives. Vous croyez toujours que de l’intérieur, vous pouvez aider à le résoudre, mais pour nous, malgré nos efforts, cela nous a été impossible.

Je dis au revoir avec un grand sentiment de tristesse, mais avec l’espoir clair que les choses peuvent changer et que le FC Barcelone sera à nouveau ce club et cette équipe qui, pendant de nombreuses années, nous ont fait apprécier le football comme aucun autre.

Visitez le Barça !! ».