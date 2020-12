Le Comité olympique espagnol a rendu un hommage mérité aux athlètes nationaux qui ont remporté une médaille olympique à travers l’histoire. 38 d’entre eux ont assisté au gala annuel organisé par le COE à son siège avec le président du gouvernement, Pedro Sánchez, en tant qu’invité spécial, soutenu par le président du COE, Alejandro Blanco, le ministre des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes et la secrétaire d’État aux Sports, Irene Lozano.

Pendant le gala c’était remet à tous les participants un diplôme commémoratif pour leurs réalisations. La seule qui a raté la nomination des médaillés a été l’infortunée Blanca Fernández Ochoa, qui a remporté une médaille de bronze à Albertville en 1992. Des légendes telles que Mireia Belmonte, Ruth Beitia et Carolina Marín ont reçu une reconnaissance méritée.

«Quand le Comité International Olympique tente de créer l’égalité, L’Espagne, sans avoir ce système, aux derniers Jeux de Rio avait déjà une participation de 53-47%. A Pékin, 121 athlètes, 58 finalistes. A Londres, 112, 62 finalistes. À Rio 144, 99 finalistes, 68,8% sont parmi les huit meilleurs au monde »Alejandro Blanco a déclaré dans un discours très émouvant avec des données.

Le président Pedro Sánchez a pris le gant et a promis «Moderniser le secteur sportif espagnol en l’adaptant aux nouvelles réalités socio-économiques“, Et de le faire” avec des mesures urgentes “dans un discours dans lequel il a valorisé son engagement dans le sport féminin. «Le gouvernement est clair que le sport est un bien public qui fait le pays. Vous devez faire un effort particulier et Nous l’avons fait avec des budgets qui représentent le plus gros investissement dans le sport de l’histoire de notre démocratie », A déclaré Sanchez.

De plus, le chef de l’exécutif a annoncé que le COE augmentera son budget de 400%, à 4,7 millions d’euros en 2021, alors qu’il y aura 1,9 million d’euros pour le comité paralympique, qui disposera de 375% de fonds supplémentaires.

«Il n’y a pas de Comité Olympique dans le monde, Aucun pays au monde ne se rend aux Jeux et ne dit que 68,8% de ses athlètes sont capables de figurer parmi les huit meilleurs au monde. C’est pourquoi cette photo est la photo la plus importante que l’on puisse prendre du sport féminin dans le monde. Ils sont les meilleurs du monde », a conclu Alejandro Blanco dans un hommage clair à tous ceux qui nous ont donné de la joie aux Jeux Olympiques.