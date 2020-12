Le cœur de Llanera ne pouvait pas avec la qualité de Celta de Vigo. Les Asturiens, qui se sont levés en première période, ont chuté à la Tartière lors de leurs débuts en Coupe face à l’équipe de Galice (0-5). Les buts étaient de Lautaro, Nolito (2), Mor et Hugo Mallo. La première partie avait une nette domination des visiteurs. Llanera a donné le ballon au Celta dans les premières minutes et les Galiciens ont attaqué dans presque toutes les actions.

Preuve en est qu’en quinze minutes, ils avaient déjà lancé six virages. Celta a basé sa puissance offensive sur un très sage Emre Mor, qui a donné un cours technique dans la Tartière, et dans les stages à droite de Carreria.

Le Llanera a tenté de ne pas se froisser devant la supériorité galicienne et a tenté sa chance sur un tir de Dani González qui a été raté de peu. C’était la seule action dangereuse des Asturiens en première mi-temps, qui étaient tous enthousiastes et qui ont également connu un revers inattendu en raison de la blessure de Quero dans la demi-heure. Pourtant, avec tout contre, ils se sont levés. Le Celta a profité de sa meilleure opportunité avec seulement cinq minutes avant la pause.

Lautaro a attrapé un centre mesuré de Carreiras, le plus incisif des Galiciens, et l’a cloué dans le but de Paulino. 0-1 à un moment clé et une cruche d’eau froide pour Llanera juste avant la pause.

En seconde période, le coup de vent offensif des visiteurs a été absolu, grâce à la performance de Nolito, qui a marqué deux buts. Au final, 0-5 dans une Tartière vide.