Le premier rival de Fernando Alonso en 2021, comme celui de tout pilote, il sera son coéquipier. Bien qu’en Alpine, ils soient conscients que l’Asturien partira désavantagé par rapport au reste de la grille après avoir été à deux ans de la Formule 1, ledit handicap pourrait être accentué par rapport au reste de la grille. Esteban Ocon, qui a couru cette saison chez Renault et qui est plus adapté à la voiture et à son équipe d’ingénieurs. C’est pourquoi Sergey Sirotkin, qui a été pilote de réserve pour l’équipe de France en 2020, s’attend à un combat rapproché entre les deux au début.

«Je pense que, au moins dans la phase initiale, le combat entre Alonso et Ocon sera très serré. De plus, Esteban s’est beaucoup aidé en remportant le podium: à Abu Dhabi, on pouvait dire qu’il semblait avoir baissé une charge de ses épaules, qu’il pouvait rouler plus détendu, et dans les courses c’est très important: quand on est tendu, on perd. Esteban comprendra mieux l’équipe et la voiture. Je ne m’attends pas à ce que ce soit complètement dans l’ombre d’Alonso», A déclaré le Russe à Championat.

“Il me semble que ce sera très difficile pour Fernando d’être immédiatement au niveau où Daniel Ricciardo a laissé “ sa ” voiture. Fernando aura certainement de nombreuses exigences pour l’équipe, mais l’équipe aura également des exigences élevées pour Fernando: commencez la saison tout de suite aussi fort que possible », a ajouté Sergey Sirotkin.

Alonso commencera avec un désavantage

Comme le Russe, en Alpine, ils sont conscients du handicap avec lequel Alonso démarre par rapport au reste des coureurs: «Je pense que vous devez prendre en compte le désavantage auquel il partira par rapport au reste des coureurs sur la grille, considérant que n’a pas couru en Formule 1 depuis deux ans», A déclaré Marcin Budkowski, PDG de Renault. «Je peux comprendre que pour Carlos Sainz ou Ricciardo, le défi de la saison prochaine avec une nouvelle équipe sera compliqué, car ils devront apprendre une nouvelle méthode de travail et devront interagir avec des ingénieurs inconnus, mais dans le cas de Fernando, ce sera différent compte tenu de son absence prolongée », a-t-il ajouté.

“Il sera difficile pour Fernando de s’habituer à la voiture en seulement une journée et demie d’essais. C’est vrai pour la plupart des pilotes, mais d’une manière particulière pour lui en voyant son absence de Formule 1 ces deux dernières années », a insisté Marcin Budkowski. “Pour cette raison, nous avons préparé un programme de test complet au volant de la voiture 2018. Nous voulons qu’il retrouve son rythme, retrouve sa condition physique et tout ce dont il a besoin », a-t-il ajouté à propos des expositions que l’Espagnol a faites.

Précisément, après le test qu’il a effectué à Bahreïn, Fernando Alonso a commenté: «Nous avons terminé avec les choses de base que nous avons faites en préparation à l’usine comme faire le siège, la position des pédales et tout ça, qui est un avantage puisque nous n’avons qu’un jour et demi d’essais hivernaux l’année prochaine ». Et est-ce que Fernando Alonso Il a beaucoup de travail devant lui pour se préparer: «Il y a beaucoup de choses à faire pour être prêt. Il y a aussi la partie de se mettre en forme, selon les normes de la Formule 1. Je sais que je dois continuer à travailler. Il y a aussi tréduire le confort dans le siège, les pédales et la connexion et la relation avec les ingénieurs pour se comprendre avec nos yeux ».

Ocon, sans peur de Fernando Alonso

Après sa deuxième place au Grand Prix de Sakhir, le pilote français a fait un bilan positif de la saison et était confiant que l’équipe fera un pas en avant en 2021. “Je suis assez content de la fin de la saison en termes de rythme et de performance et comment nous travaillons avec l’équipe », a-t-il commencé par dire. “C’est beaucoup plus fort qu’au début, et J’ai l’impression d’avoir gagné en performance et en confiance dans la voiture Et c’est très bien. Nous nous assurerons que nous sommes au courant des détails l’année prochaine et que nous sommes prêts. “

«Nous travaillerons pour l’année prochaine, en prenant les points positifs et en éliminant les négatifs, puis nous devrions être dans une position assez forte l’année prochaine»Ajoute un Esteban Ocon qui ne s’inquiète pas de la concurrence. “Si j’avais peur d’Alonso, je devrais quitter la Formule 1», A-t-il assuré.

Sirotkin et la sex tape Mazepín

Le pilote russe a également été interrogé par sa coéquipière Nikita Mazepin, récemment impliquée dans une polémique lors du partage d’une vidéo touchant le sein d’une femme: «L’essentiel, ce sont les résultats. Quoi que vous fassiez pour corriger la situation hors du terrain, vous devez renforcer votre propre image avec des résultats. Toute cette situation ne contribue pas à un début de saison calme et confortable. Mais Si vous pouvez en quelque sorte rectifier la situation, c’est en montrant immédiatement des résultats solides». “Si cela arrive, beaucoup de choses seront oubliées. Si le pilote ne travaille pas sur la piste, tout restera dans les mémoires immédiatement », a conclu Sergey Sirotkin.