Les combattants de l’UFC Kamaru Usman et Colby Covington, qui se sont déjà rencontrés dans l’Octogone, se sont affrontés sur Twitter après que Covington ait publié son point de vue anti-protestataire sur les joueurs de la NBA et de la MLB qui quittaient les matchs potentiels cette semaine.

Ces manifestations sont intervenues après la fusillade par la police de l’homme noir Jacob Blake et ont marqué un nouveau niveau d’activisme des athlètes en réponse aux disparités raciales aux États-Unis.

“Oh wow, tu as reporté tes parties?!” Covington a tweeté. “Vous voulez prouver que vous êtes vraiment au sujet du changement? Quittez vos emplois de plusieurs millions de dollars et votre douce vie privilégiée en jouant à un jeu pour enfants, prenez une énorme réduction de salaire et faites le travail le plus difficile en Amérique. Devenez flics !!!!”

Répondit Usman, qui est noir: “Je souhaite vraiment que quelqu’un vous brise déjà la mâchoire.” Usman a craqué la mâchoire de Covington lors de leur réunion UFC en décembre dernier.

Dans les mois précédant le tournage de Blake, les athlètes s’étaient prononcés sur les questions raciales en s’agenouillant pendant l’hymne national, en publiant sur les réseaux sociaux et en assistant aux manifestations qui ont balayé le pays à la suite des fusillades séparées de George Floyd et Breonna Taylor.

Leur approche a changé lorsque Blake a été paralysé par sept balles dans le dos. Voulant faire une déclaration plus forte et souligner leurs priorités, les joueurs des Bucks ont lancé une vague de débrayages jeudi soir qui a commencé lors des séries éliminatoires de la NBA et s’est étendue à la MLB.

Comme cela a été le cas chaque fois que les athlètes ont attiré l’attention sur le racisme en Amérique, des critiques ont émergé en masse en leur disant qu’ils protestaient dans le mauvais sens sans offrir leur soutien au mouvement.

Covington était l’un de ces critiques mercredi soir, suscitant la colère de son rival de l’UFC.

En plus de tweeter Covington, Usman a publié une vidéo de huit minutes sur Instagram développant ses réflexions sur l’injustice raciale.