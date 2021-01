Leo Messi Ce ne sera pas avant Elche. Il Comité d’appel a ratifié ce vendredi la pénalité de deux matchs à l’Argentin pour son expulsion en Super Coupe d’Espagne contre l’Athletic, après avoir frappé Villalibre. Selon les minutes de Gil Manzano, le 10e du Barça a vu le carton rouge pour “avoir frappé un adversaire avec son bras avec une force excessive alors que le ballon était en jeu, mais pas à une distance du jeu”, ce qui les a fait tomber. deux matchs et a été perdu en raison du choc de coupe contre Cornellá et maintenant le match de championnat à Martínez Valero.

Il Barcelone n’était pas satisfait de la sanction infligée à sa star et a interjeté appel, sans succès, à la Comité d’appel après que le comité de compétition a infligé cette punition au footballeur argentin. L’unique juge de la compétition, Carmen Pérez, a appliqué l’article 123.2 du Code disciplinaire et la star du Barça a été sanctionnée par deux matches sans jouer, une amende de 600 euros et une autre de 700 au club catalan.

Malgré la preuve de la faute commise par Messi En finale de la Super Coupe d’Espagne, Barcelone a décidé de présenter un appel mais cela n’a pas été couronné de succès et ni l’un ni l’autre ne peut être à Elche. De cette façon, l’équipe du Barça devra survivre sans sa star face à une équipe nécessiteuse d’Elche qui a disputé 12 matchs consécutifs sans gagner en Santander League. Ainsi, Koeman ne pourra pas avoir sa référence en attaque avant les huitièmes de finale de la Copa del Rey.

Celle de l’Argentin est une perte assez sensible pour un Barça dans les heures basses, ils ont souffert pour vaincre un deuxième B. Ils ont été de loin supérieurs à Cornellá tout au long du match et ont même raté deux pénalités, mais ce n’est qu’en prolongation qu’ils ont réussi à ouvrir la boîte via Ousmane Dembélé. Il est difficile pour les élèves de l’entraîneur néerlandais de survivre sans leur star mais ils devront faire un match de plus, car l’appel n’a pas abouti et la sanction demeure.

Pendant, Messi Il va pouvoir se remettre de l’inconfort musculaire qu’il traîne à l’arrière de sa jambe gauche, ce qui l’a déjà empêché de disputer la demi-finale de la Super Coupe d’Espagne face à la Real Sociedad. La finale, il a pu la jouer mais a déclaré que les ennuis ne lui permettaient pas de performer à son plus haut niveau, et en raison de la frustration et de l’impuissance de voir comment l’Athletic les surpassait, il a fini par être expulsé pour avoir attaqué Villalibre.