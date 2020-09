Le comité de surveillance du basketball masculin et féminin de la NCAA proposera une date de début du 25 novembre au conseil de la division I pour la saison 2020-21, selon Jon Rothstein de CBS Sports.

Selon Rothstein, le comité ne proposera pas non plus de mêlées et d’expositions de basket-ball universitaire pour des raisons de santé et de sécurité liées à la pandémie COVID-19.

La saison de basketball universitaire devait initialement commencer le 10 novembre.

Les rapports sur le début possible de la saison de basket-ball universitaire surviennent dans un climat d’incertitude générale sur la façon dont le sport peut se dérouler. Certaines grandes conférences, comme le Big Ten et le Pac-12, ont reporté leurs saisons sportives d’automne. Le Pac-12, en particulier, a reporté toutes les compétitions sportives au moins jusqu’à la fin de cette année civile, ce qui signifie que le basketball masculin et féminin, entre autres sports, sera touché. D’autres grandes conférences, cependant, continuent leurs saisons d’automne.

À la mi-août, le vice-président senior du basket-ball de la NCAA, Dan Gavitt, a déclaré qu’en dépit de l’incertitude concernant le COVID-19, il y aura March Madness en 2021.

“Nous allons organiser un tournoi”, a déclaré Gavitt lors d’une conversation avec Andy Katz, le président du comité de sélection 2021, Mitch Barnhart, et l’entraîneur de longue date du basketball Craig Robinson. “Ce sera spécial. Nous avons nos préférences sur la façon dont nous aimerions que ce soit, mais si nous devons nous adapter au virus, que nous ne contrôlons pas, nous nous adapterons en conséquence. La santé et la sécurité du les joueurs et les entraîneurs et toutes les personnes présentes autour des matchs – les arbitres et les supporters – seront les principaux. Mais en fin de compte, cela comprendra également la détermination d’un champion national de la manière la plus juste et la plus équitable possible dans ces circonstances inhabituelles. “

Gavitt a ajouté qu’ils prévoyaient d’éventuelles éventualités, sans toutefois entrer dans les détails en citant “ce n’est pas notre objectif principal.”

Le président de la NCAA, Mark Emmert, fait partie d’un groupe de dirigeants de la NCAA qui ont discuté du potentiel d’une structure à bulles pour les tournois.

Adam Rittenberg d’ESPN a rapporté lundi que la NCAA avait appliqué à la marque la phrase «Battle in the Bubble», qui pourrait s’appliquer aux tournois et autres événements sportifs.

Les tournois de basket-ball NCAA masculins et féminins de 2020 ont été annulés quelques jours à peine avant leur début en mars dernier.

C’était la première année que le tournoi de basketball masculin de la NCAA n’avait pas été joué depuis sa création en 1939.