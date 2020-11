“Dans une interview avec le légendaire communicateur Victor Hugo MoralesDiego lui a dit qu’il m’avait beaucoup aimé, après avoir joué contre moi dans un match entre le Racing et Naples alors qu’il n’avait que 20 ans. C’est là que notre grande amitié a commencé, et il m’a donné la première aide pour me faire entrer en équipe nationale ». Hugo Perez, Milieu de terrain sportif des années 90, n’oubliera jamais les moments de bonheur avec Maradona dans les concentrations de l’équipe de l’Albiceleste. “Il voulait que je sois convoqué, il a fait l’éloge de moi, et j’ai été l’une des nouveautés après une défaite contre une dure défaite contre la Colombie, dans laquelle il y a eu une révolution”, compte.

Maradona, lors de sa visite à El Molinón en 1982. José Vélez

“C’était un homme extraordinaire, un pur-sang, un de ceux qui ne voulaient pas changer sa façon d’être parce que quelqu’un l’aimait”, explique Hugo Pérez de Buenos Aires. “Diego était ce qu’il était, ils ont jeté le monde sur lui, et le monde ne peut pas être porté avec son pied gauche court comme un ballon, il a essayé de le porter comme il pouvait”, explique Hugo Pérez à propos de la vie qu’il a menée au-delà du football.

L’Argentine regrette profondément sa perte, tout en essayant de l’assimiler. «Il fallait l’aimer tel qu’il était, tous les Argentins pleurent vers lui», explique l’ancien joueur du Sporting. “Nous n’imaginions pas Diego comme un vieil homme, nous savions qu’un matin nous allions nous lever et nous pourrions vivre cette triste nouvelle”, dit avant d’ajouter que “Diego a joué un match plusieurs fois contre la mort, il pouvait faire 20 kilos de haut en bas en un mois, puis son cœur s’arrêtera dans un avion après un Uruguay-Argentine, et s’en tirer comme rien.” .

Hugo Pérez préfère consulter la bibliothèque du journal de photos et de souvenirs qu’il a avec lui. “Nous nous retrouvons après des années dans un domaine, dans mon cas à Independiente et lui avec Newell’s. J’ai l’image de venir courir vers moi au milieu du match, de me crier dessus, de lever les bras, de me serrer dans mes bras et de m’arrêter pour parler pendant quelques secondes pendant que le match se jouait », souligne le milieu de terrain.

Christian Diaz, Défenseur sportif entre 2002 et 2005, il a encore une boule dans la gorge quand il se souvient du jour où il a eu un défi: marque Maradona. Il n’avait que 17 ans et c’était en 1995. Dans un match entre Platense et Boca, «quand Maradona était blonde», souligne Díaz, il a dépassé un jeu. «Je lui ai donné un coup de pied dans une bagarre pour un ballon et il est tombé. Maradona m’a dit: “Très bien bébé, rien ne va pas, tout va bien, très bien”. C’était incroyable », souligne l’ancien joueur de rojiblanco. «J’avais peur de le toucher à ce match, j’étais en sueurs froides, je ne pouvais pas le quitter des yeux, comme si je ne croyais pas qu’il jouait là-bas avec lui, Diego vous attirait de toutes les manières», dit-il de Murcie, où il réside maintenant.

À la télévision, il a revécu les sentiments de son enfance, tandis qu’il voit dans son Argentine les grandes démonstrations d’affection de ses compatriotes. “Je n’avais que dix ans à la Coupe du monde 1986, j’aime le football à cause de Maradona, il représentait beaucoup pour tout le pays”, dit Christian Díaz. “C’est un sentiment mauvais et laid que nous ressentons avec sa mort, nous en avons vu beaucoup comme ça, mais vous ne vous attendiez pas à ce que cela se produise”, souligne-t-il.

Canard GraffDéfenseur du Sporting au début de ce siècle, il se sent aussi très proche de lui, comme tous les Argentins. “Il était l’idole du football de nous tous qui aimons le football, tout le monde en Argentine rêvait d’être Maradona, mais il n’y en avait qu’un”, raconte-t-il. «Quand il a commencé à jouer, il a commencé une façon unique de le faire. Maintenant qu’il est mort, une partie de notre football a disparu », a ajouté Graff.

Dans son cas, il déclare également qu’il n’y a pas de débat sur son rôle dans le football. “C’était la meilleure chose qui soit, cela ne peut être comparé à Messi, au-delà des âges”, souligne avant d’ajouter également qu ‘”il était un personnage très politique, il a défendu son pays et son drapeau, il l’a dit à haute voix et a toujours donné son avis, alors qu’il savait qu’il allait être alimenté par ce qu’il a dit”.

Dans son cas, il a affronté Maradona en 1996, lors de son dernier match avec Rosario Central, avant l’embouchure de Maradona. «Ils avaient une super équipe», explique-t-il. “Dans ce match, mon plus beau souvenir a été qu’il y avait un penalty que Diego a raté, il est allé pour le rebond, mais je l’ai devancé et je l’ai effacé”, souligne Graff.