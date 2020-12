le contre-attaque football et supériorité numérique pendant 83 minutes a donné à Levante une victoire balsamique, après huit matchs sans victoire, contre Getafe qui a vu très vite réduit vos options et qu’il a perdu une bonne occasion de réagir, jusqu’à ce qu’il termine avec neuf joueurs.

Avec dix joueurs, l’équipe madrilène a toujours voulu avoir le ballon et il a exercé une certaine domination territoriale, mais l’avantage numérique et dans le tableau de bord des locaux, a provoqué une rencontre confortable pour un Levante qui s’est amélioré par rapport aux rencontres précédentes.

Bien que Getafe ait commencé le match avec Djené au centre du terrain, puisque les défenseurs centraux étaient les anciens Levantinistas Cabaco et Chema, très vite Pepe Bordalás a dû repenser le match.

À six minutes, Levante a fait 1-0 dans une action de Roger sur la contre-attaque. L’arbitre avait donné la loi de l’avantage dans une faute de Chema avant le but. Après le but, il lui a montré un carton jaune, mais après un examen dans le VAR, il a changé le jaune pour un rouge direct. Djené est arrivé à l’axe de l’arrière.

À ce moment, un match de six minutes s’est terminé et un nouveau a commencé dans lequel Levante avait un avantage de but et un autre homme et dans lequel très vite il l’agrandit, également dans un comptoir, par l’intermédiaire de Dani Gómez. Avec deux arrivées, Levante a gagné 2-0.

Socceriquement, le match n’était pas fluide, il était en proie à des fautes et des interruptions et bien que l’équipe visiteuse n’ait jamais abandonné, Levante était à l’aise avec la contre-attaque contre un rival dominant, mais avec le handicap de l’infériorité.

La dynamique du jeu n’a pas changé après la pause: il s’est joué plus près du but local, mais l’équipe de Paco López a tenté de profiter de sa supériorité numérique pour avoir de longues possessions et pour attaquer le but de Getafe toujours contre. Dans la première de cette période, De Frutos n’a donné aucune option et l’a fait 3-0 sur le tableau de bord.

Dès lors, Getafe a dû prendre des risques pour entrer dans le match avec un but, ce qui a conduit à un match joué près du but d’Aitor, mais avec des espaces contre pour les hommes de l’équipe valencienne, qui avaient des options pour marquer. Ainsi, le match s’est terminé avec un triomphe qui donne à Levante l’air contre Getafe qui n’a pas pu réagir dans la Ciutat de València.

Fiche technique

3 – Ascenseur: Aitor, Coke (Miramón, m.76), Postigo, Vezo, Clerc, De Frutos (Sevikyan, m.84), Vukcevic (Malsa, m.59), Melero, Rochina, Dani Gómez (Morales, m.59) et Roger (Sergio León, m.76).

0 – Getafe: David Soria, Nyom (Maksimovic, m.66), Cabaco, Chema, Olivera (Mollejo, m.66), Cucho Hernández (Enes Unal, m.66), Djené, Arambarri, Cucurella, Ángel (Patrick, m.84) ) et Mata (Etxeita, m.24).

Buts: 1-0, m.6: Roger. 2-0, m.18: Dani Gómez. 3-0, m.57: des fruits.

Arbitre: Medié Jiménez (comité catalan). Il a averti Dani Gómez et Roger pour Levante et Djené, Mata, Arambarri, Nyom et Cucarella pour Getafe. Chema a envoyé les visiteurs avec un rouge direct (m.7) et Djené avec un double avertissement (m.77).

Incidents: match correspondant à la douzième journée de la Ligue disputée à la Ciutat de València sans public.