Rafael Nadal est arrivé ce vendredi soir sur le programme de Bertín Osborne Ma maison est à toi, où a parlé de son treizième Roland Garros et des problèmes physiques qu’il a connus après son retour de détention. Le numéro deux mondial a montré son côté le plus humain et a reconnu que sa carrière pourrait être écourtée en 2005, année où il a remporté son premier Roland Garros. Il a également parlé de son mariage, a révélé qu’il avait donné un kit anti-gueule de bois à ses invités et du temps qu’il avait dû attendre pour sa femme, Mery Perelló, au lien.

Inconfort après l’accouchement

«L’arrêt dû à l’accouchement était bon pour mes genoux, mais pas pour mes pieds. J’étais bouleversé et j’ai passé trois putains de mois à me soigner à Barcelone. J’allais m’entraîner et je ne pouvais pas bouger. Je ne me souviens pas ce que c’est que de jouer sans douleur.

Sa carrière pourrait se terminer en 2005

«En 2005, certains médecins m’ont dit que je ne pourrais plus jouer à haute intensité. La solution m’a été donnée par le Dr Maceiras et je suis allé à Portland pour faire fabriquer des chaussures sur mesure afin que les semelles puissent s’intégrer. Si à ce moment-là on me dit que j’allais jouer jusqu’à mes 26 ans, je le signe.

Finale de Roland Garros

«J’ai joué le meilleur match le jour où j’en avais le plus besoin. C’est, sans aucun doute, l’une des meilleures finales que j’aie jamais disputées. Les conditions étaient plus favorables à Djokovic donc il était plus favori que moi. Ensuite, tout s’est déroulé d’une manière inattendue.

Les paroles provocantes d’Ivanisevic

«Je ne savais pas ce qu’Ivanisevic avait dit parce que j’essaie de ne pas lire avant une finale. Mais si je l’avais lu, cela ne m’aurait pas motivé davantage. Ce qui est clair, c’est que sa confiance était fausse.

Jouer au tennis amusant

«Parfois ça m’amuse de jouer et parfois non. Ce que j’aime c’est la compétition et si je n’ai pas de douleur, je m’amuse. Le tennis est mon métier, mais il est vrai que je m’amuse beaucoup plus à m’entraîner maintenant qu’il y a 11 ans. Si un jour je m’entraîne mal, je ne rentre pas chez moi inquiet.

La figure de son oncle Toni

«Si je suis un joueur de tennis, c’est à cause de lui parce que j’ai eu plus de plaisir à jouer au football parce que j’ai joué avec mes amis. En fait, j’ai plus joué au football qu’au tennis. Mon oncle m’a formé sérieusement dès l’âge de sept ans pour devenir un joueur professionnel exceptionnel et je ne pouvais pas le prendre autrement.

Exigence en formation

«Les entraînements ont été intenses. Mon oncle m’a serré à la fois sur le plan du tennis et sur le plan émotionnel. J’ai eu un moment difficile car je serrais la corde et parfois vous la serrez trop. J’ai enduré tout ce que j’ai dû endurer.

Crise de l’année dernière

«Cela m’a donné une crise et je pensais ne pas jouer pendant cinq mois. C’est qu’il avait eu de nombreuses blessures en 2018 et 2019 avait commencé le même. Un jour, je m’étais entraîné avec Carlos à Manacor pendant cinq minutes et je lui ai dit «jusqu’ici». Nous avons fait de la randonnée dans les montagnes. Mon équipe m’a aidé à prendre la décision difficile de me battre. Des mois plus tard, il a remporté Roland Garros, l’US Open et a terminé numéro un ».

Suivre les manies

«J’ai des routines très marquées. J’ai fait celui avec le slip toute ma vie. Le reste sont des routines qui ont été incorporées. Faire un certain nombre de choses m’aide à rester concentré sur ce que je fais.

Le vrai nom de sa femme

«Elle s’appelle María Francisca, mais je l’appelle Mery. Je ne l’appelle María Francisca que lorsqu’il y a de la tension, mais il n’y a jamais de tension. Elle est très calme ».

Enterrement de vie de garçon

«Ils sont venus me chercher à l’entraînement et j’ai eu une rencontre avec Carlos Sainz plus tard pour jouer au golf. Ils m’ont dit que tout était réglé et nous sommes partis et sommes revenus.

Kit de mariage gueule de bois

“On a donné un sac dans lequel il y avait un peu de tout: eau, ibuprofène …”.

La peur aux Bahamas

«Il y a beaucoup d’îles et plonger j’avais peur car le courant me prenait et personne ne m’a vu. J’ai passé cinq minutes désagréables. Depuis, si je plonge quelque part que je ne sais pas, j’ai toujours un bateau à côté de moi. Plongée libre, de 10 à 12 mètres ».

Manque de ponctualité

«Au mariage, ils me l’ont rendu pour vingt. Merde! Cette fois, c’est moi qui ai dû attendre.

Peur de l’obscurité

“Quand j’étais petit, je l’avais et je devais dormir avec la télévision ou l’ordinateur allumé.”

Personne normale

«J’ai mes amis de toujours et quand j’ai remporté Roland Garros, cela n’a changé ma vie qu’au niveau médiatique. Maintenant, mes amis ont insisté pour aller aux festivals et ils ont réalisé que je ne pouvais pas y aller ».

Avoir des enfants dans le futur

“J’espère bien, ce qui se passe, c’est que je pensais qu’à 30 ans je serais déjà caput pour le tennis mais le sujet s’est allongé.”