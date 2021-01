Carlos Sainz aura un jour et demi de pré-saison entre guillemets. Et c’est que, tout comme Renault l’a fait avec Fernando Alonso ces derniers mois, Ferrari a préparé des tests privés pour que le Madrilène puisse s’adapter à sa nouvelle équipe même avec la voiture 2018. Le premier d’entre eux était prévu en janvier à Fiorano, même s’il pourrait être annulé après que l’Italie a annoncé qu’elle prolongerait son statut. urgence à combattre coronavirus.

Cependant, la restriction de mobilité n’affecte pas les compétitions sportives. De plus, il n’y a qu’un kilomètre et demi entre Maranello et Fiorano. Même ainsi, Ferrari a déjà annulé l’un de ses tests en mars dernier à Fiorano à cause du coronavirus.

Bien qu’avec la voiture 2018, puisque la réglementation empêche plus de 100 kilomètres avec une voiture qui n’a pas deux ans, essayez le Ferrari il est d’une importance vitale pour Carlos Sainz. Déjà le 18 décembre, lors de sa première visite à Maranello, ils ont pris des mesures auprès des Espagnols pour faire son siège. Maintenant, vous devez essayer celui-ci pour corriger tout inconfort.

Les problèmes pour Carlos Sainz de ne pas tester la Ferrari

Il est à noter que les équipes ont décidé que la pré-saison, qui aura lieu entre le 12 et le 14 marsIl aura lieu à Sakhir et non en Catalogne. Les équipes ne bougeront donc pas de Bahreïn jusqu’à la première course de la Coupe du monde, datée du 28 mars. La contrepartie est que les équipes n’auront que onze jours pour envoyer par avion les pièces qu’elles décident de modifier après ces tests.

Carlos Sainz Il voulait déjà tester la Ferrari lors du test des jeunes pilotes qui a eu lieu à Abu Dhabi. Cependant, la FIA ne lui a pas donné l’autorisation de participer à ce test dans lequel il était Fernando Alonso, qui a conduit le madrilène à montrer son malaise: «Je ne suis pas content de la décision car elle ne semble pas tout à fait juste de la part de la FIA. Je voulais participer à ce test, surtout quand on sait qu’il y a à peine un jour et demi de tests de pré-saison par pilote. Ils pourraient ouvrir la main aux pilotes qui changent d’équipes, même pour des raisons de sécurité. Si quelque chose échoue dans la Ferrari ce jour-là et demi de tests, je peux me rendre à la course sans avoir testé le siège. Mais il n’en a pas été ainsi. Il y a des incohérences dans l’application du règlement, chacun doit être ouvert ».

Chez Renault, pour leur part, ils reconnaissent le handicap que Sainz ou Ricciardo n’a qu’à avoir un jour et demi de présaison; cependant, ils assurent que Fernando Alonso part en désavantage par rapport à eux. «Je peux comprendre que pour Carlos Sainz ou Ricciardo, le défi de la saison prochaine avec une nouvelle équipe sera compliqué, car ils devront apprendre une nouvelle méthode de travail et devront interagir avec des ingénieurs inconnus, mais dans le cas de Fernando, ce sera différent compte tenu de son absence prolongée », a déclaré Marcin Budkowski. “Pour cette raison, nous avons préparé un programme de test complet au volant de la voiture 2018. Nous voulons qu’il retrouve son rythme, retrouve sa condition physique et tout ce dont il a besoin », a ajouté le directeur exécutif de l’équipe de France.

Ferrari promet d’être patient avec Carlos Sainz

Pour lui, Carlos Sainz il aura une certaine marge chez Ferrari comme l’a admis Mattia Binotto: «Je sais que ce sera difficile au début et je pense aussi qu’il donne généralement le meilleur de lui-même lors de la deuxième saison, et dans le second j’espère voir des progrès par rapport au premier ». «C’est un excellent partenaire et un travailleur acharné, un leader qui nous aidera à être plus forts depuis 2021. Il est pilote depuis plusieurs années, pas pour quelques-uns, c’est l’idée de Ferrari », a ajouté le responsable de l’équipe italienne.

Pourtant, Sainz doit s’habituer à sa nouvelle équipe d’ingénieurs dès que possible, en particulier Riccardo Adami, qui a travaillé aux côtés de Sebastian Vettel pendant les six dernières années. Ferrari Il n’a pas l’intention de recruter des ingénieurs d’autres équipes, donc l’Espagnol héritera de toute l’équipe que le quadruple champion avait à sa disposition, une équipe à laquelle il doit s’adapter pour la première course de la Coupe du monde.