Il Tour de France débute ce samedi à Nice avec une édition pleine d’incertitudes. La situation mondiale marquée par la la pandémie de coronavirus empêche l’assurance à 100%% la contestation de l’ensemble du test sans événements conduisant, même dans un cas extrême, à la suspension. Mais comme si cela ne suffisait pas, le Grande Boucle Elle est présentée en 2020 comme l’édition la plus ouverte de ces dernières années, avec de nombreux favoris et un inconnu pour connaître le parcours que prendra la course.

Primoz Roglic et Egan bernal ils étaient, il y a deux semaines, les deux candidats clairs pour décrocher le maillot jaune à Paris. Slovène de Jumbo Visma il s’est démarqué comme le coureur le plus apte de l’après-confinement, atteignant une démonstration de suprématie digne de comparaison avec les grands dominateurs du cyclisme moderne. En tout cas, La démonstration de domination de Roglic a été marquée par sa retraite au Dauphiné, quand il menait, après une chute qui lui a blessé le dos. Sa présence sur le Tour a été remise en question par lui-même, mais finalement il commencera par le groupe préféré et l’astérisque auquel sa condition physique oblige.

Près de Roglic, avec les cinq étoiles il y a aussi un Egan Bernal qui défend la couronne 2019, dans une édition aussi étrange en raison des coupures forcées au tracé final, qui ne l’ont pas privé de conduire Ineos au point de le sortir de la liste finale deux gagnants du Tour comme Geraint Thomas et Chris Froome. Avec le train Ineos mis en échec par Jumbo, le Colombien doit faire preuve de qualité et de gallons, aussi avec sa plénitude physique en doute après être descendu de vélo dans le Dauphiné, où il n’a pas fini de trouver le coup de pédale.

Derrière les deux favoris se cache un grand groupe qui assure un combat titanesque pour le podium et même, en cas d’inspiration continue, se battre pour la victoire. De l’espoir local Thibaut Pinot même un classique comme Nairo Quintana, en passant pour Buchmann, Dumoulin ou Pogacar, et sans oublier l’espoir espagnol, Mikel Landa. L’homme de Vitoria aura à sa disposition une équipe solide comme Bahreïn-McLaren et l’absence de kilomètres à plat contre la montre le favorise, comme il l’a répété à plus d’une reprise, optant pour la finale dans la surface des Champs-Élysées.

Movistar cherche une couverture

Équipe Movistar, Contrairement aux autres éditions, il est présenté avec peu d’espoir quant à ses performances. L’équipe espagnole est actuellement la pire du peloton du World Tour et revient à la dernière minute à la formule du trident de leader, avec l’appel surprise d’un Marc Soler qui s’est avéré loin d’être sa meilleure forme et dont la préparation, initialement, visait le Giro.

Enric Mas, appelé à se battre pour le classement général, et Alejandro Valverde Dans leur pire forme de la décennie, ils essaieront de trouver le coup de pédale qui permet à Movistar de surprendre et de démontrer la catégorie de l’actuel champion du classement par équipe du Tour.

Route montagneuse, émotion garantie

Il Itinéraire de la visite laisse de la place pour voir plein d’affrontements dans les ascensions, dans cette édition de la première semaine toujours effrénée, et beaucoup de tension pour réaliser un bonne place dans le général, dans les classements secondaires et même pour entrer dans la pause bon de chaque jour. Il y aura un manque de contre-la-montre – un seul et avec une dose montagneuse – mais il y aura, a priori, de l’émotion pour que, si le coronavirus le permet, on puisse voir un Tour de France de haut vol cette année-là.