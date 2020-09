BUFFALO, NY (AP) Jose Iglesias et Bryan Holaday avaient doublé RBI à la 11e manche pour Baltimore, et Iglesias a annulé le point égalisateur potentiel au marbre alors que les Orioles ont récupéré une victoire de 4-3 contre les Blue Jays de Toronto pour briser un cinq -game perdante lundi.

Le coup d’envoi d’Iglesias, au centre du centre gauche profond, a marqué Anthony Santander, qui a commencé la manche au deuxième but. Holaday a ensuite doublé au champ droit pour conduire à Iglesias. Les deux coups sûrs sont venus du releveur torontois Anthony Bass (2-2).

Lourdes Gurriel Jr. a eu un simple RBI à la 11e pour rapprocher Toronto, mais a été jeté au marbre en essayant de marquer sur un coup de Rowdy Tellez. Le voltigeur droit Santander a raté l’homme de coupure, mais Iglesias s’est éloigné de sa position d’arrêt-court pour livrer le relais près de la ligne de terrain droite.

«C’était un jeu très naturel, a dit Iglesias. ” J’ai pu le lire. J’ai pu être connecté avec le jeu tout au long du parcours et ne pas abandonner, et j’ai pu obtenir un gros coup au marbre. ”

Le manager des Orioles, Brandon Hyde, s’est émerveillé du timing.

«Incroyable, instinctif, jeu de type vétéran, a dit Hyde. Il a reconnu que nous n’étions pas tout à fait au bon endroit, a sprinté là-bas et a fait une sacrée prise, rouler et lancer à l’assiette. Juste un excellent jeu par un très grand joueur défensif. ”

Iglesias et Santander ont chacun réussi deux coups sûrs pour Baltimore, et Cesar Valdez (1-0) a travaillé deux manches pour remporter la victoire.

Teoscar Hernandez, de Toronto, a éliminé Mason Williams au marbre à la 10e manche pour terminer un double jeu, mais les Blue Jays n’ont pas pu capitaliser dans leur moitié du match.

Gurriel a réussi trois coups sûrs pour Toronto, qui a vu sa séquence de quatre victoires consécutives interrompue.

Toronto a marqué deux fois dans la cinquième manche lorsque Hanser Alberto de Baltimore a jeté sauvagement sur un Grounder pour prendre une avance de 2-1. Baltimore a égalisé à la sixième place sur un doublé RBI de Santander.

Gurriel a été expulsé par Alberto à la maison dans le sixième alors qu’il essayait de marquer sur un grounder. Gurriel avait volé le troisième, évitant d’une manière ou d’une autre l’étiquette de Rio Ruiz même si le lancer le battait de plusieurs pieds.

Le partant de Toronto Chase Anderson a enregistré huit retraits au bâton en cinq manches.

Keegan Akin de Baltimore a retiré six frappeurs en 4 1/3 de manches à son premier départ en carrière.

PLAYOFF PUSH

Les Blue Jays, qui cherchent à se qualifier pour les séries éliminatoires prolongées, ont conclu trois accords à la date limite de négociation, obtenant LHP Robbie Ray de l’Arizona, INF Jonathan Villar de Miami et RHP Ross Stripling des Dodgers de Los Angeles.

Ray a une fiche de 1-4 cette saison avec une MPM de 7,84 et un dossier en carrière de 48-50 avec une MPM de 4,25. On s’attend à ce qu’il consolide une rotation qui n’a pas eu de partant en septième manche depuis août dernier, sur une période de 65 matchs. Toronto reçoit également de l’argent en échange du LHP Travis Bergen.

Villar, un switch-frappeur, bat .272 cette saison avec deux circuits. Il a atteint un sommet en carrière de 24 circuits l’an dernier avec Baltimore et a été choisi pour un joueur qui sera nommé plus tard.

Stripling, 3-1 en sept départs cette saison, a été acquis pour que deux joueurs soient nommés.

«Notre front office a fait un excellent travail, a déclaré Charlie Montoyo, directeur de Toronto. «Vous ne pouvez jamais avoir assez de lancers, et nous avons ramassé deux très bons lanceurs. Et Villar a toujours semblé bien jouer contre nous, et il peut nous donner une bonne polyvalence. ”

Les Orioles, quant à eux, ont acquis la ligue mineure RHP Kevin Smith pour le RHP Miguel Castro, qui a mené Baltimore avec 16 apparitions hors de l’enclos des releveurs.

CHANGEMENT DE LA GARDE

Cole Sulser, qui a perdu deux fois au cours de la fin de semaine contre Toronto sur des coups sûrs venant de l’arrière, aura une pause dans son rôle de plus proche de Baltimore.

«Nous avons parlé aujourd’hui de lui donner quelques sorties de répit, avec une intensité un peu plus faible, pour essayer de retrouver sa confiance, a dit Hyde. ” Je crois toujours aux trucs, à la maturité et à son maquillage. C’est bien de lui donner un peu de réinitialisation. ”

Sulser, qui mène Baltimore avec cinq arrêts, a rendu un circuit de fin de match vendredi, puis a publié trois marches et un simple de deux points dimanche.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Orioles: Aucune mise à jour n’a été donnée concernant les trois joueurs sur la liste des blessures de 10 jours: RHP Shawn Armstrong (inflammation de l’articulation SI gauche), INF Chris Davis (tendinite rotulienne du genou gauche) et OF Austin Hays (fracture de la côte non déplacée).

Blue Jays: SS Bo Bichette (entorse au genou) s’est limité à s’entraîner après avoir repris les activités de baseball ce week-end. … RHP Ken Giles (souche de l’avant-bras) doit lancer l’entraînement au bâton en direct mardi. … RHP Nate Pearson (contraction du coude) a pris un jour de repos pour jouer au catch. … RHP Matt Shoemaker (inflammation de l’épaule) a joué au catch … RHP Trent Thornton (inflammation du coude) devait rendre visite au Dr James Andrews lundi. … Le RHP Jordan Romano (majeur foulé) se rendra au site d’entraînement de Toronto à Rochester, NY pendant que les Blue Jays partiront sur la route.

SUIVANT

Orioles: RHP Asher Wojciechowski (1-3, 5.13 ERA) débutera mardi le premier match d’une série de deux matchs contre les Mets.

Blue Jays: Bien qu’aucun partant n’ait été confirmé pour le match d’ouverture de mardi à Miami, Julian Merryweather (0-0, 0,00 ERA) est considéré comme une possibilité. Ray n’a pas lancé depuis mardi et Montoyo a déclaré qu’il pourrait commencer s’il était disponible.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports