77 joueurs de la NFL et le personnel de l’équipe ont été testés positifs pour le coronavirus samedi et dimanche, et tous semblent être des faux positifs.

11 équipes, dont les Bears, les Bills, les Steelers, les Vikings et les Jets, ont toutes gardé leurs joueurs hors de l’entraînement après que les tests initiaux aient indiqué que leurs joueurs avaient contracté le COVID-19. Cependant, après une enquête plus approfondie, la NFL et BioReference Labs, le partenaire de test de la ligue, ont révélé qu’il y avait une contamination au laboratoire du New Jersey de BioReference.

Selon une déclaration du Dr Jon Cohen, président exécutif des laboratoires BioReference, les faux positifs étaient «causés par une contamination isolée lors de la préparation du test». Cohen a poursuivi en déclarant que «les causes possibles et les tests ultérieurs ont indiqué que le problème avait été résolu. Toutes les personnes touchées ont été confirmées négatives et informées. »

La NFL et le Players Union sont toujours en train de finaliser leurs procédures de test en cours de saison. À l’heure actuelle, tout le personnel de l’équipe est testé quotidiennement, mais ce règlement prend fin le 5 septembre. Les résultats faussement positifs pourraient être un problème majeur pour la NFL pendant la saison régulière. Tous ces joueurs auraient été exclus du jeu si cela s’était produit le jour du match. Avec certaines équipes ayant plus de 10 joueurs initialement testés positifs, certains matchs peuvent avoir été annulés ou reportés en raison de résultats de test erronés, si cela s’est produit un dimanche de la saison.

Action éliminatoire de la NBA et de la LNH de lundi soir

Le 24 août, il y a une action passionnante d’après-saison dans la Ligue nationale de basketball et la Ligue nationale de hockey. Quatre matchs au programme en NBA, dont les Bucks et Magic où Milwaukee mène cette série 2 contre 1. Les Lakers sur les Blazers et les Rockets sur le tonnerre sont également à 2 contre 1. Les Indiana Pacers sont sur le point d’être balayés par le Heat avec Miami menant cette série 3-0. Nous sommes allés dans la LNH où les Islanders et les Flyers s’affrontent pour leur premier match dans une série au meilleur des sept. Les Stars and Avalanche sont également en action, Dallas menant cette série 1-0. Pour les derniers meilleurs paris et cotes de jeu pour la NBA et la LNH, rendez-vous sur SI.com/gambling.

Mise à jour quotidienne des finances et des affaires

Il y a plus de 23,4 millions de cas de virus dans le monde, avec plus de 809 000 décès. Selon Johns Hopkins, les États-Unis ont dépassé 5,7 millions de cas avec plus de 176 000 décès.

Selon le projet de suivi du COVID-19, 38 234 nouveaux cas ont été signalés dimanche. 611 382 nouveaux tests ont été signalés. Et 572 décès ont été signalés hier.

Dans une vidéo sur Twitter, l’olympien Usain Bolt a déclaré qu’il avait été testé pour COVID-19 et qu’il serait mis en quarantaine. Il a noté qu’il n’était pas symptomatique.

La Food and Drug Administration a délivré une «autorisation d’utilisation d’urgence» pour le plasma de convalescence comme traitement du COVID-19 chez les patients hospitalisés.

La FDA a déclaré que sur la base des preuves scientifiques actuellement disponibles, elle a conclu que le plasma riche en anticorps “peut être efficace” dans le traitement du Covid-19. Il a également conclu que les avantages potentiels l’emportaient sur les risques potentiels.

Ce traitement n’est pas un traitement nouveau, il a déjà été utilisé pour aider les patients atteints de COVID-19 et il a été utilisé lors d’autres épidémies – telles que l’épidémie de H1N1.

La clinique Mayo a publié des données en juin qui montraient que le traitement au plasma était sans danger après des transfusions incluant 20 000 personnes.

Et de retour le 13 août, la clinique Mayo et l’Institut national de la santé ont publié une étude – qui comprenait 35000 patients – a révélé que le plasma avait un effet sur la mortalité des patients atteints de cas graves de COVID-19. Cependant, cette étude n’incluait pas de groupe placebo – ce qui aide les experts à déterminer à quel point un traitement est utile, rend plus difficile pour les professionnels de la santé et les experts de comprendre pleinement les avantages et les risques potentiels.

Katherine Ross de TheStreet a contribué à ce rapport.