Le football professionnel en Espagne commence à voir la lumière au bout du tunnel. La guerre entre la Fédération royale espagnole de football et la Liga n’a pas de fin et la fierté entre les deux organisations l’emporte sur les intérêts du monde du football, qui, hier, ne connaissait ni la date officielle de début des compétitions ni le calendrier. Aspects fondamentaux pour les prévisions de tous les clubs concernés. Qu’ils ne sont pas peu nombreux.

27/08/2020

Allumé à 20:17

CEST

Ramon Fuentes

Hier, l’accord entre la Liga et l’AFE était connu, qui avait finalement trouvé une entente pour proposer un tirage au sort pendant 42 jours en deuxième division, soit 22 équipes, confirmant ainsi les déclins du Deportivo de la Coruña et de Numancia qui ont demandé une Ligue de 24 équipes et par conséquent ceux du Racing de Santander et d’Estrémadure qui ont demandé une compétition avec 26 équipes. Tout est dérivé de l’affaire Fuenlabrada. Celui qui ne demande pas, c’est parce qu’il ne le veut pas. En retour, l’instance de la ligue a éliminé les dates de compétition des 27 et 31 décembre.

Rencontre avec le CSD

Face à une telle guerre entre les organisations, le CSD a convoqué une réunion pour pouvoir débloquer la situation et clore une fois pour toutes le problème du football professionnel. Une réunion à laquelle ils n’ont pas assisté ni le président de la RFEF, Luis Rubiales, ni le président de LaLiga, Javier Tebas. La présidente du Conseil supérieur des sports, Irene Lozano non plus.

Andreu Camps et Tomás González Cueto ont occupé leurs postes au nom de la Fédération, tandis que dans LaLiga son directeur des compétitions, Luis Gil et Mario Chaparro. Le médiateur du CSD était Joaquín de Arístegui.

La réunion, qui a débuté à 17h00, s’est terminée par une fumée blanche et la sortie du début de la compétition et des équipes qui allaient y participer. Le CSD a décidé que le calendrier des matches pour Laliga et la Ligue Smartbank serait comme d’habitude. 20 équipes dans la meilleure compétition de football espagnole et 22 équipes dans la deuxième division.

RFEF et LaLiga n’ont pas trouvé de point d’accord et on craignait que, en raison de problèmes temporaires, les ligues ne pouvaient pas être terminées à temps avec l’Eurocup entre les deux. C’est alors que le CSD a dû intervenir et mettre une date sur le calendrier. Le Conseil Supérieur des Sports a été celui qui l’a déterminé, conformément à l’accord de coordination signé en juin 2019. « Le CSD a exhorté jusqu’au dernier moment les parties à, sur la base des dispositions de son accord de coordination 2019. , est parvenu à un accord sur le calendrier et la date obligatoire du tirage au sort. Bien qu’il apprécie les efforts consentis à ce jour, et lors de la réunion tenue au Conseil, il a finalement été vérifié de manière fiable que cet accord était impossible. «

Et en conséquence, « le CSD a résolu de la seule manière possible conformément à la loi, c’est-à-dire qu’elle a accepté la seule proposition de calendrier opérationnel et disponible, en vertu de laquelle les compétitions de la Santander League et de la Smartbank League commenceront le 13 septembre 2020, à condition que les conditions sanitaires imposées par la pandémie actuelle de COVID-19 l’autorise. Le secrétaire d’État aux Sports a signé cette résolution aujourd’hui «

Une fois cette décision connue, la RFEF et la LNFP ont convenu que le tirage au sort des compétitions de référence aura lieu lundi prochain, 31 août, au siège de la Fédération royale espagnole de football.

Donc, le premier jour débutera le 13 septembre et l’achèvement de la première le 23 mai, laissant la deuxième division pendant sept jours plus tard, dont les barrages se joueraient du 2 au 20 juin. Par ailleurs, le calendrier prévoit le contentieux de la Super Coupe d’Espagne en Arabie Saoudite du 13 au 17 janvier 2021 et la finale de la Coupe du Roi le 13 avril.