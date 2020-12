Le monde du cyclisme est en deuil et l’agitation en Italie est totale après la nouvelle de la triste mort de Michael Antonelli pour le coronavirus. Le cycliste de 21 ans Il se remettait toujours des séquelles générées après une chute il y a deux ans et n’a pas été en mesure de vaincre Covid-19, perdant la vie ce jeudi soir dans un hôpital italien.

C’était sa propre équipe, le Mastromarco Sensi Nibali, celui qui a annoncé la terrible nouvelle via ses canaux officiels: «Ciao Michael, ta mémoire restera avec nous pour toujours. Toute l’équipe de Mastromarco Sensi Nibali rejoint la famille en cette période de douleur. Le cycliste né à Saint-Marin a attrapé le coronavirus et son état de santé s’est tellement aggravé qu’il a dû être admis à l’hôpital lundi dernier. Plus tard, il a été transféré à l’USI et, malheureusement, il ne pouvait plus sortir vivant de l’unité de soins intensifs.

Ciao Michael, il tuo ricordo resterà per sempre con noi… ❤️♾ Tutta la squadra Mastromarco Sensi Nibali si elle stringe alla famiglia en ce moment de douleur. pic.twitter.com/j5kyWWcZxM – MASTROMARCO SENSI NIBALI (@TeamMastromarco) 3 décembre 2020

En 2018, Antonelli a subi une grave chute alors qu’il était sur le point de devenir un cycliste professionnel. C’est à Florence-Viareggio qu’Antonelli est tombé d’une falaise lors d’une descente. Après son transfert, l’hôpital a entamé une véritable épreuve pour lui, et l’accident était si grave qu’il se remettait encore au lit, bien qu’il ait pris des mesures importantes telles que reconnaître les gens et manger seul.

Malheureusement, ce jour est venu. Michael Antonelli nous a quittés aujourd’hui, jeudi 3 décembre, à l’âge de 21 ans à peine 21 ans il y a quelques jours. Le jeune cycliste saint-marinais a été victime d’un terrible accident le 15 août 2018. Depuis, il n’a jamais cessé de se battre, mais il est toujours resté attaché à la vie accompagné dans ce dur combat par sa famille, en particulier par sa mère Marina, son frère Mattia et ses grands-parents. Ce mince fil d’espoir a finalement été brisé », a ajouté son équipe dans le communiqué expliquant cet accident dont il essayait toujours de se remettre.

«Toutes les précautions ont été prises pour le suivre le plus attentivement possible et le personnel médical a décidé de le conduire immédiatement aux soins intensifs. Malheureusement, en peu de temps le tableau clinique a dégénéré et Michael, qui souffrait déjà, Il ne pouvait pas gagner cette dernière bataille avec trop de force, même pour un guerrier comme lui », expliquaient-ils à propos de sa mort due à Covid-19.