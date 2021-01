Carlos Sainz a terminé le Dakar avec victoire dans la dernière étape et troisième au général, après une édition dans laquelle il a eu de nombreux problèmes de navigation. Le coureur madrilène a fait le point sur le déroulement du Dakar 2021, et a vivement critiqué l’organisation avant d’expliquer les raisons pour lesquelles ils n’ont pas pu se battre pour revalider le titre obtenu l’année dernière.

«C’était très difficile pour nous de comprendre ce système de roadbook, nous n’avons pas su bien comprendre comment naviguer, les traversées … c’était fait pour attraper les copilotes, pas pour leur faciliter la vie. Cette année a été différente et nous l’avons payé, nous avons perdu une demi-heure deux ou trois fois et au final le Dakar on ne peut pas gagner comme ça », a déclaré le pilote Mini.

Le triple champion du rallye le plus dur et le plus emblématique du monde a reconnu qu’il n’était pas entièrement satisfait de sa performance: «Je suis à moitié content, oui pour le podium, mais pas parce que nous n’avons pas eu la course que nous aimerions. Le fait est que nous ne pouvons pas être satisfaits à 100% ». Sainz Il est très ambitieux et bien qu’il ait dit au revoir avec une nouvelle victoire d’étape, il en veut toujours plus et aurait aimé pouvoir se battre pour revalider le titre.

Malgré le résultat, le coureur espagnol de 58 ans a assuré qu’il était heureux du titre remporté par son coéquipier: «Je suis heureux pour l’équipe et pour Stéphane, Il a eu un rallye fantastique et il mérite la victoire plus que quiconque. Monsieur Dakar a donné un récital, puisqu’il s’est classé premier dans la deuxième étape, il n’a pas perdu la tête et a remporté son titre numéro 14, le huitième en auto.

«Je pense que nous avons eu du rythme et de la vitesse tout au long de la course, mais cela nous manquait, mieux comprendre le roadbook. La deuxième partie de Dakar c’était un peu mieux, mais pas beaucoup mieux non plus. La voiture a bien fonctionné, j’ai eu quelques petits problèmes, mais c’est aussi important d’avoir un peu de fortune “, insiste-t-il Sainz.

Enfin, il a inculpé l’organisation de la Dakar en raison des problèmes de navigation que lui et d’autres pilotes ont subis dans cette édition. «Dans cette course, tout le monde ne peut pas être perdu tous les jours. C’est un peu une loterie et les marques ne peuvent pas parier sur la loterie… c’est pourquoi on joue à Noël, comme en Espagne, mais pas en janvier », a conclu le madrilène.