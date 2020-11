Après une pré-saison marquée par les restrictions imposées par la Principauté en raison du covi-19, Fodeba a affronté avec succès ses deux premiers engagements, contre l’Université d’Oviedo par 63-65 dans un match joué à Mieres et par 56-57 à León contre les pommes de terre Hijolusa. Deux matchs très réguliers qui se sont résolus dans les derniers instants, celui de Mieres par un triple à trois secondes de l’arrivée et celui de León après une prolongation. Se voir en tête du classement est encore anecdotique puisque la jeune équipe Fodeba n’est pas faite pour jouer pour la promotion et l’objectif n’est autre que de se consolider dans la catégorie et que les joueurs acquièrent de l’expérience pour essayer de donner au saut à moyen terme.

Les Gijonesas ont mis du temps à démarrer cette saison car ils avaient un positif dans leurs rangs qui les a forcés à s’arrêter et à se confiner. C’est précisément cette circonstance du covid-19 qui a provoqué la réorganisation du concours. Fodeba Gijón est encadrée dans un groupe avec les équipes léonais et galicienne, mais il a été décidé de la diviser en deux sous-groupes afin qu’au début, les Galiciens se soient affrontés d’une part et les Asturiens et les Leonais d’autre part. Ensuite, les groupes seront croisés, les résultats des matchs déjà joués valent la peine. Il n’est pas non plus habituel qu’ils se jouent dans une sorte d’aller-retour pour que Fodeba Gijón, après avoir joué le week-end dernier sur le court de Patatas Hijolusa, le fasse ce dimanche au Palacio de los Deportes contre ce même rival. Le second est en instance devant l’Université. “Nous sommes dans la catégorie depuis peu de temps et c’est la première fois que nous sommes premiers”, déclare le président Pedro López Ferrer qui souligne que “c’est encore quelque chose d’anecdotique car le personnel est très jeune et l’objectif est clairement de se consolider dans la catégorie. et allez pas à pas. C’est une course de longue distance mais qui essaie de faire un pas en avant à chaque fois ».