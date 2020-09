Eh bien, nous connaissons maintenant la réponse à la question de tennis la plus discutée en 2020. Qui peut battre Novak Djokovic, qui a participé au quatrième tour de l’US Open aujourd’hui, 26-0 cette année?

La réponse: Novak Djokovic.

Erreur non forcée absolument stupéfiante, Djokovic a été renvoyé par défaut cet après-midi en fin de premier set de son match contre l’Espagnol Pablo Carreno Busta. Alors que la colère de Djokovic était auto-dirigée, il a tiré une balle qui a frappé une juge de touche à la gorge. Conformément au règlement du Grand Chelem, ce «mépris par négligence» déclenche un défaut automatique. En termes juridiques, il s’agit d’un crime de responsabilité stricte.

Djokovic a quitté le terrain sans parler aux médias, mais cela peut marquer un tournant majeur – pas seulement de ce tournoi inhabituel, mais de l’histoire du tennis. Avec 17 titres majeurs en simple en carrière, Djokovic est derrière Rafael Nadal (19) et Roger Federer (20), les principaux critères du débat sur les GOAT du tennis. En tant que seul membre des Trois Grands à assister à cet événement – il a pris le court aujourd’hui en tant que seul joueur masculin du tirage au sort à avoir jamais remporté un tournoi majeur – il était le favori des cotes pour gagner à New York et réduire l’écart.

Non seulement cela n’arrivera pas, mais on s’interroge sur l’impact à long terme de cette gaffe. Dans une déclaration extrêmement dure, l’USTA a noté que Djokovic perdrait tous ses points de classement et ses prix de ce tournoi, et qu’il serait probablement condamné à une amende supplémentaire. La façon dont Djokovic gérera la crédibilité de cette catastrophe sera un thème de premier plan à l’avenir.

Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

Quant au tournoi lui-même, il a également été secoué. Pour la première fois en quatre ans, un joueur extérieur aux trois grands repartira avec le titre. L’Autrichien Dominic Thiem est la tête de série la plus élevée restante et le Russe Danill Medvedev, qui a atteint la finale l’année dernière, est toujours dans le tirage au sort. Et consacrons quelques lignes à Carreno Busta, l’adversaire aujourd’hui. Alors que Djokovic est l’auteur de sa propre disparition, le jeu de l’Espagnol a été un facteur contributif, provoquant, comme il l’a fait, une telle frustration et une telle agitation. A juste titre abasourdi, comme tant d’autres l’ont été, Careno Busta a déclaré par la suite: «Je ne m’attendais pas à ce moment.

Le tournoi non plus. Une partie de ce qui rend cet incident encore plus remarquable: le contexte. Ce «fermé ouvert», la première grande mise en scène du tennis après le COVID, ne présentait aucun fan et une atmosphère de type bulle. Les responsables ont prévu des centaines de scénarios, d’éventualités et de controverses. La tête de série a fait défaut à la mi-match pour avoir frappé un juge de ligne avec un ballon ne faisait pas partie d’eux.

Le sujet de discussion populaire avant ce tournoi: le titre serait-il orné d’un astérisque, étant donné l’absence de fans et un terrain rongé par les mites. L’opinion ici était que ce serait peut-être tout le contraire: les joueurs qui ont remporté l’événement n’auraient pas un titre dilué, mais un titre chargé de sens supplémentaire, capables, comme ils le devaient, de compartimenter le chaos et de persévérer. Il est plus que choquant que le joueur numéro un mondial dans le monde n’ait pas été à la hauteur. Et s’est retiré de la dispute.