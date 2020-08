Le défenseur honteux du Celtic Boli Bolingoli a été suspendu pendant au moins trois matches pour une infraction aux règles du coronavirus.

Cependant, les «Aberdeen Eight» ont évité toute sanction immédiate pour une violation des protocoles COVID-19.

Bolingoli s’est envolé pour l’Espagne et est revenu sans le dire au Celtic

Huit joueurs d’Aberdeen, dont Hayes, ont reçu une punition légèrement plus clémente

Les joueurs des Dons ont été interdits de trois matches à la suite d’une audience disciplinaire de la Scottish Football Association. Mais les suspensions ne seront invoquées que si elles enfreignent les mêmes règles dont elles étaient accusées avant la fin du mois de février.

Bolingoli a été frappé d’une interdiction de cinq matches, dont deux sont suspendus jusqu’à fin février.

L’arrière gauche belge s’est envolé pour l’Espagne et est revenu sans le dire au Celtic, puis n’a pas réussi à se mettre en quarantaine pendant 14 jours comme prévu, avant de jouer contre Kilmarnock cinq jours plus tard. Les champions écossais ont vu leurs deux prochains matchs reportés.

Bolingoli n’a pas joué depuis et il est peu probable qu’il soit impliqué dans les semaines qui suivront son interdiction de trois matchs après que le manager Neil Lennon eut révélé que lui et les coéquipiers du défenseur étaient «livides» à cause de ses actions.

Un fan du Celtic fumant dit à talkSPORT que le club devrait déchirer le contrat de Bolingoli après le voyage de verrouillage

Bolingoli et huit joueurs d’Aberdeen – Jonny Hayes, Scott McKenna, Sam Cosgrove, Craig Bryson, Bruce Anderson, Dylan McGeouch, Matty Kennedy et Michael Devlin – ont été accusés de deux infractions: l’une de ne pas avoir respecté les règlements de la SFA et l’autre d’avoir introduit le jeu. discréditer.

Aberdeen a eu trois matchs reportés après que les huit joueurs aient été invités à s’auto-isoler après que deux d’entre eux aient été testés positifs pour Covid-19 après une soirée dans un bar.

Ils ont été condamnés à une amende et réprimandés par leur club et le patron des Dons, Derek McInnes, a fait valoir jeudi soir qu’ils avaient été suffisamment punis après avoir également été soumis à de nombreuses critiques.

Aberdeen a remporté trois matchs consécutifs depuis que les joueurs sont revenus de leur isolement et ont évité une suspension massive de joueurs avant leur affrontement en Premiership écossais avec Hibernian dimanche.

McInnes a salué le verdict pour ses joueurs.

« Nous sommes satisfaits du résultat de l’audience disciplinaire de la SFA », a-t-il déclaré sur le site Web du club.

«Comme je l’ai dit précédemment, les joueurs ont été punis, à la fois par le club et par le sentiment du public, et je suis reconnaissant que nous puissions tous passer à autre chose.

« Nous avons un match important à préparer dimanche et je suis heureux pour mes joueurs de pouvoir désormais se concentrer uniquement sur la tentative de gagner un match de football. »

Les autorités écossaises du football ont promis au gouvernement écossais de renforcer les sanctions pour de telles infractions après que le Premier ministre Nicola Sturgeon a averti que le match risquait de perdre ses privilèges à la suite des incidents.

Aberdeen et Celtic font également face à des mesures disciplinaires distinctes de la part de la Ligue écossaise de football professionnel, bien que peu de détails aient été publiés sur cette affaire.