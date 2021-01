Karla Torrijos

Le premier grand défi de l’entraîneur péruvien Juan Reynoso à Cruz Azul sera de convaincre les joueurs de son idée de football, et s’il réussit, il pourra avoir une équipe très compétitive capable de se battre à nouveau pour le titre de champion, considéré comme l’ancien joueur céleste. Gerardo Lugo Gómez.

Bien qu’il ait applaudi que le nouveau barreur des cimentiers soit membre de La Maquina, l’ancien milieu de terrain a prévenu que ce facteur ne garantissait pas le succès.

«Bien que son expérience le soutienne, je pense que nous avons un temps d’attente, car vraiment son expérience en tant qu’entraîneur est très courte, il faut voir comment il gère les vestiaires et comment il pose le match.

Juan est une personne très dévouée, très professionnelle, dans sa carrière de footballeur il l’a montré, et maintenant en tant qu’entraîneur, il a eu de bons résultats, mais nous devons attendre, avec tout le respect que je vous dois, ce n’est pas la même chose pour diriger Puebla comme c’est Cruz Azul, a-t-il déclaré.

Il a également souligné que ce serait une très grosse erreur de se débarrasser à ce moment des joueurs emblématiques de l’équipe de ciment, tels que le gardien Jesús Corona et le défenseur Julio César Cata Domínguez, qui avaient fait l’objet de spéculations ces derniers jours dans divers médias.

Pendant ce temps, Jaime Ordiales, directeur sportif de Cruz Azul, a démenti hier les déclarations de Hugo Sánchez, qui a indiqué lundi dernier que son arrivée à La Maquina ne s’était pas concrétisée en raison du fait que la proposition de salaire qu’il avait reçue avait été réduite de 50%. initialement offert.

Le directeur a précisé dans un entretien avec la chaîne Espn que les négociations n’avaient pas abouti parce que le budget avait été augmenté par rapport à ce que j’avais autorisé comme plafond. À un moment donné, j’ai dû recourir pour savoir si nous pouvions l’obtenir et ce n’était plus possible. De même, il a rejeté que la directive céleste ait réduit à la dernière minute la proposition faite à Sánchez Márquez.

Je ne le ferais jamais, jamais, ça ne me vient pas à l’esprit, on me fait quelque chose qui ne me convient pas ni à Cruz Azul. Je ne sais pas pourquoi il a fait cette déclaration, a déclaré le chef.

Enfin, il a exclu que l’ancien entraîneur des Pumas ait demandé des montants élevés, en termes de salaire, et ait demandé plus de joueurs pour renforcer l’effectif, comme mentionné dans certains médias.

Beaucoup de choses ont été gérées qui ne sont pas vraies, mais il y a eu des situations qui se produisent dans toute négociation, et à un moment donné, elles ne l’ont pas laissée avancer, a-t-il déclaré.