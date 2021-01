▲ La marathonienne a remporté son billet pour les Jeux Olympiques le 20 décembre en Arizona avec un temps de 2: 26.34. Photo @CUFIDE_Edomex

Journal La Jornada

Vendredi 15 janvier 2021, p. a11

Ce qui a commencé comme un passe-temps a incité Andrea Ramírez à sortir de l’anonymat pour devenir la meilleure marathonienne du Mexique, après s’être qualifiée pour ses premiers Jeux Olympiques avec le troisième meilleur record du pays: 2: 26,34 il y a un mois en Arizona.

Je recherche la gloire, pas l’argent, dit la jeune femme de 28 ans de la capitale, qui affirme que son évolution est due à la discipline et au dévouement. Je cours en paix, connecté avec mon être et mon cœur.

Malgré l’incertitude qui prévaut sur la réalisation de la joute japonaise due à la pandémie de Covid-19, le coureur de fond a seulement dans sa tête que le 7 août à Sapporo je serai sur la ligne de départ et prêt à tout ce qui m’accompagnera. meilleur effort, donnez-vous à fond et battez-vous jusqu’au bout.

Ses débuts ont eu lieu au campus Tecnológico de Monterrey de Santa Fe avant de terminer le diplôme en commerce international. Il ne savait rien de l’athlétisme et tout ce qu’il faisait pendant son temps libre était de tourner autour et autour de la piste. Un entraîneur l’a invitée dans l’équipe et lui a dit qu’elle serait aux Jeux Olympiques, il suffit de croire en soi, se souvient le représentant de l’État du Mexique.

Il a participé au Conadeip, à l’Universiade nationale, au relais Mount Sac, aux courses sur piste et sur route; Ce n’était pas très bon, admet Andrea, qui a vu des coureurs renommés et plus expérimentés et s’est dit: un jour je serai comme eux.

Il a décidé de trouver un entraîneur de haut niveau et a entamé des discussions avec Jonathan Morales, qui a d’abord refusé parce qu’il ne travaillait pas avec des femmes. L’insistance d’Andrea était telle qu’elle l’a convaincu et les résultats ont commencé à apparaître.

Son premier marathon a été remporté avec trois heures en Thaïlande 2018, puis il a couru celui de Houston (2: 32,40) début 2020 sans poser la marque olympique (2: 29,30), lors du report de la joute d’été ou de la annulation des pouvoirs en raison de la crise sanitaire mondiale.

Elle avoue que la pandémie lui a profité avec le report de la joute, qui a été déplacée à cette année, car avant qu’elle ne soit convoquée pour rejoindre l’équipe féminine qui a terminé à la cinquième place du semi-marathon mondial en Pologne et qu’elle savait qu’elle était proche de la objectif qu’il s’est fixé avec son entraîneur d’être à Tokyo. Le jour est arrivé au marathon Project Chandler Arizona le 20 décembre. Andrea a chronométré 2: 26,34 et a terminé sixième. «Ma marque n’est pas le fruit du hasard ou du destin, je ne suis pas non plus une étincelle. Ceux qui me connaissent connaissent mes progrès. Je n’ai jamais eu de réflecteurs, personne ne m’a vu. Le fait de ne pas avoir cette pression comme Úrsula (Sánchez), Brenda (Flores), Risper (Biyaki), en établissant la marque ou en pensant au prochain marathon, m’a beaucoup aidé.

Tout est nouveau pour moi, je suis très content. Je ne pensais pas que ça allait venir aussi vite. Mon entraîneur, mon équipe de travail et moi sommes très satisfaits et nous avons de la chance, reconnaît la marathonienne qui vit à Toluca avec son mari.