La marche de Leo Messi il projette à nouveau au Can Barça. Les dernières déclarations de l’Argentin ont une fois de plus déclenché toutes les alarmes de la Club de football de Barcelone. Sa fatigue est de plus en plus notoire et il ne refuse plus de la rendre publique, il va tout droit et commence à poser les bases de ce qui pourrait être un adieu prématuré, qui sait si en janvier il pourrait faire les mêmes sacs qu’il avait déjà prêts en septembre quand a annoncé qu’il partait.

Mais, Et le Barça? Que signifierait le départ de l’Argentin pour Barcelone sur le plan sportif et économique? Et sa continuité? Ce sont des questions aujourd’hui, mais les deux pourraient avoir des réponses. Messi Il a déjà précisé il y a quelques mois que son séjour à Barcelone était terminé et il s’est empressé de faire appliquer la clause de son contrat qui lui permettait de voler librement. Des trucs d’interprétation, puisque le joueur a dû reculer. Il a continué au Barça, à son grand regret.

La dernière crise de colère de l’Argentin à l’aéroport après son séjour avec l’équipe nationale, fait penser au trou sportif qui pourrait être le départ de Leo Messi dans quelques mois. Il est incontestable que ses adieux marqueraient un avant et un après dans l’histoire du club, un tournant vers un nouvel horizon, dans lequel il faudrait chercher une nouvelle colonne après des années d’endurance de Rosario. Ce serait très inquiétant si Messi choisir de partir en janvier, dans un mois, car cela effondrerait ce projet initial de Koeman -Bien qu’il signale encore des doutes- avec la saison à mi-chemin.

Un autre problème très différent est d’ordre économique. Messi il n’a pas encore accepté la réduction de salaire qui permettrait un allégement financier important à l’entité. C’est une autre mesure de la pression de l’Argentin, mais le Barça le jeu pourrait être repensé pour que sa sortie aide financièrement. De sorte que la Barça se conformer à la Fair-play financier doivent notamment réduire leurs salaires et celui de l’Argentin, comme avancé Eduardo Inda, Il est 75 millions d’euros nets par saison. Imaginez le soulagement.

La réduction de ce salaire titanesque a ajouté à la possibilité qu’un club soit prêt à payer un millionnaire pour l’Argentin en janvier prochain séduit le Barcelone. le Manchester Ville est l’un des clubs qui vous intéresserait Messi et, selon les médias britanniques, ils paieraient un peu plus que 50 millions pour son transfert dans ce prochain marché des transferts.

En outre, la sortie de Messi guérirait le plafond salarial du club concernant La Ligue, qui empêchait déjà la signature de Memphis Depay début octobre en raison du manque de place dans ce dossier. Le départ de l’Argentin permettrait non seulement au Néerlandais susmentionné d’entrer, mais donnerait également des étapes à d’autres joueurs sans avoir besoin d’effectuer plus de sorties, permettant une plus grande compétitivité dans l’équipe et plus de largeur dans le bas de la garde-robe de Koeman.