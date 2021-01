Deportivo a officialisé ce lundi le limogeage de Fernando Vazquez. L’équipe galicienne a annoncé le limogeage par une déclaration au lendemain de la défaite contre Zamora. López Garai, ancien entraîneur de Reus, Tenerife, Numancia et Albacete est l’un des favoris pour le remplacer.

Après une descente dramatique dans la catégorie bronze du football espagnol, Deportivo de Fernando Vazquez Il a fait un début de saison irrégulier qui a fini par être l’entraîneur galicien. Quatre victoires, trois nuls et deux défaites ont été le bagage de l’équipe actuellement deuxième et à cinq points des Unionistas, leader avec 20 points du sous-groupe A du groupe 1 de la deuxième division B.

Deportivo met fin au contrat de Fernando Vázquez https://t.co/KMPt4ps7qg Moitas grazas e moita sorte mister! pic.twitter.com/3lFrOG0VES – RC Deportivo (@RCDeportivo) 11 janvier 2021

Déclaration de Deportivo

Le conseil d’administration du Real Club Deportivo a communiqué il y a quelques minutes à son entraîneur, Fernando Vázquez, qu’il ne continuerait pas à diriger l’équipe, annulant ainsi le contrat qui lie les deux parties. Avec l’entraîneur de Castrofeito, son équipe d’entraîneurs ne continuera pas au Club.

Le conseil d’administration tient à remercier sincèrement Fernando et son équipe pour le travail acharné effectué dans cette deuxième étape à la tête de l’équipe après avoir accepté le défi majeur il y a un an d’essayer de sauver la situation sportive dans laquelle se trouvait l’institution et l’avoir fait. mettant en tout temps l’illusion, la motivation et l’union de tout esprit sportif face aux difficultés qui se présentaient.