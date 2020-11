Le sport accueille le Real Oviedo dans le derby asturien aujourd’hui, à 15 h 45, dans la deuxième catégorie féminine du football espagnol. Un match qui représente le retour à la compétition pour l’équipe rojiblanco après deux semaines sans compétition lorsque trois cas positifs de covid-19 ont été détectés dans leur équipe.

Pour l’entraîneur du Sporting Rafael Bernal, un match comme celui d’aujourd’hui “est spécial à cause de la rivalité”. “Nous l’avons affronté avec un peu d’incertitude après avoir été au chômage pendant 10 jours”, a-t-il reconnu, même si, d’un autre côté, Bernal a souligné que “l’équipe veut vraiment concourir”.

Les bleus, pour leur part, viennent à ce duel avec la nécessité de rajouter des places pour grimper au classement. Sur les trois matchs auxquels ils ont joué, ils en ont perdu deux et en ont remporté un. La veille, ils ont perdu 2-1 contre Parquesol. Le derby servira également à Gema Ginés pour ses débuts en tant que capitaine. L’arrière latéral a déjà dit aux jeunes filles l’importance d’un match comme celui d’aujourd’hui et que “les derbies ne se jouent pas, les derbies sont gagnés”. Quant à sa capitainerie, il assure que c’est “un peu plus de responsabilité”, même si elle fera de même comme toujours: “Aide d’où ça me touche”.