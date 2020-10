Ce dimanche, les fans de Serie A auront droit à l’un des derbies les plus féroces et les plus passionnés que non seulement l’Italie a à offrir, mais aussi le monde.

Le match de derby est une chose que la péninsule fait peut-être mieux que toute autre nation au monde.

Vous avez la gravité du Derby della Madonnina et toute la cérémonie que les fans de Milan offrent avec ce spectacle.

Il y a le venin des rencontres entre les Roms et la Lazio qui peuvent parfois rendre les événements antiques dans les colisées de la Ville éternelle apprivoisés.

Vous avez la haine et le feu suscités par les rencontres entre la Juventus et à peu près n’importe qui (bien que Turin, la Fiorentina et l’Inter en prennent la majeure partie).

Même celles qui se produisent souvent en dehors du palier supérieur comme les batailles de Lombardie entre Atalanta et Brescia Les affrontements siciliens entre Palerme et Catane sont intenses et férocement ressentis dans leurs communautés locales.

Mais c’est le plus ancien de tous les derbies que l’Italie a à offrir, qui se situe peut-être au-dessus de tous les autres comme celui à regarder.

Il s’agit du Derby della Lanterna entre Gênes et Sampdoria, qui tire son nom du célèbre phare de la ville portuaire de la Ligurie.

Cela a tout ce que tout fan de football voudra d’un derby: passion et intensité tribales, chorégraphies étonnantes, un vacarme assourdissant des deux groupes de fans et, presque sans faute, l’incapacité des joueurs à éviter de se laisser prendre par la frénésie.

Cela ne fait qu’ajouter à l’occasion et si des preuves récentes sont quelque chose à dire, ce sera le cas à nouveau – avec ou sans les stars du spectacle présentes dans les limites serrées du Marassi – un stade qui se prête parfaitement à la tension de ce luminaire.

Y a-t-il un meilleur derby dans le football italien? 😍😍😍 # GenoaSamp #DerbyDellaLanterna pic.twitter.com/JEgINPB9Ye – ForzaItalianFootball (@SerieAFFC) 25 novembre 2018

Même en juillet, joués de façon étrange à huis clos, ces équipes ont quand même présenté un spectacle avec un penalty typique, un hors-jeu marginal pour exclure un but et, plutôt apprivoisé selon ses normes, six cartons jaunes.

Ce genre de maintien de l’arbitre occupé a été un élément de base de leurs rencontres au cours de la dernière décennie, leurs 16 derniers matchs pendant cette période produisant deux cartons rouges et 102 cartons jaunes.

Cependant, l’animosité et la physicalité du jeu sur le terrain ne sont heureusement pas reflétées hors du stade, les fans acceptant de ne plus se livrer à de la violence les uns envers les autres, à la suite d’incidents peu recommandables tout au long des années 1980.

Au lieu de cela, ils mènent leur bataille comme seuls les génois savent faire – à travers des couleurs vives rouges, bleues et blanches qui illuminent le Stadio Luigi Ferraris alors qu’ils tentent de se surpasser en bannières, drapeaux et chansons.

À une occasion rare, ils se sont même réunis, ce qui s’est produit lors d’un match émouvant en 2018, alors que les deux fans se sont montrés solidaires l’un de l’autre et de leur ville après l’effondrement horrible du pont de Morandi dans la ville en août.

Ce sont souvent eux qui ont volé la vedette, comme l’a fait la Sampdoria ultra Claudio Bosotin dans les années 80 en faisant apparaître au sol des singes et des ânes habillés aux couleurs Rossoblu de leurs rivaux.

Ou comme Gênes l’a fait à Noël 1990 quand il est devenu apparemment inquiétant que leurs rivaux allaient enfin remporter leur propre Scudetto (Gênes l’a remporté neuf fois) et ont célébré la fin de leur invaincu en novembre grâce au célèbre but de Branco’s Arrow de rappelant à leurs ennemis avec un siège de cartes de Noël illustrant l’exploit.

Ils nous manqueront cruellement ce week-end. Le derby de juillet sans eux n’a tout simplement pas le même punch et celui-ci sera le même, bien que son importance reste aussi évidente que jamais.

Le match de dimanche sera également le 101e affrontement entre ces équipes, juste après une saison au cours de laquelle les deux équipes ont eu du mal à battre le drop avant de finalement le faire.

C’est la toile de fond de celui-ci, bien que les deux équipes aient raisonnablement bien commencé cette saison, elles voudront désespérément éviter ces inquiétudes à nouveau cette saison.

Quand beaucoup pensent à la ville portuaire de la Ligurie, ses plus célèbres sont Christophe Colomb, qui est souvent le prénom qui vient à l’esprit.

Mais ce match mettant le football sur la carte pourrait même éclipser l’explorateur emblématique.