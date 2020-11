THE NEW SPAIN rassemble sur le terrain d’El Florán, la veille, un joueur de chaque équipe, les deux entraîneurs et les deux présidents. À l’exception des dirigeants, qui qualifient le retour du football sans public de «ruine», les autres protagonistes aspirent à ce que le ballon roule. «Nous voulions vraiment qu’il revienne», explique Álex García, capitaine de L’Entregu. «C’est un jeu qui se prête, mais cette chaleur des fans nous manquera. L’important est que nous rejouions, que s’entraîner sans cet objectif hebdomadaire est très compliqué », ajoute Sergio Camblor, de San Martín et originaire de Sotrondio.

“Il faut jouer et vivre avec cette situation, même si les gens dans les tribunes nous manquent”, souligne Chiqui de Paz, entraîneur de San Martín, hôte du derby de demain à 12h00. “Je m’attends à un match d’une intensité maximale, il y aura une piquilla, et bien qu’ils arrivent comme favoris, nous allons essayer de sortir nos armes et d’être compétitifs et courageux”, prévient l’entraîneur de San Martín, lorsque la conversation se tourne vers ce que le protagonistes: la concurrence.

Marcos Suárez y apparaît, avec un facteur sentimental partagé pour expliquer ses sentiments. «Nous avons très bien commencé, mais nous ne nous faisons pas confiance. J’espère avoir le contrôle du ballon de notre part, mais dans le football, l’essentiel est de dominer les espaces, ce qui est essentiel pour remporter la victoire », souligne-t-il.

Marcos Suárez dirige L’Entregu, mais c’est un sotrondino de naissance. «J’ai commencé à entraîner l’enfant de San Martín il y a 33 ans, ce que j’ai été sur le banc. C’est un jeu très spécial pour moi », reconnaît-il. «De plus, ma famille vient des deux endroits, j’ai été élevée à El Entrego par la famille de mon père, mais la mère était de Sotrondio. Il y a à peine cinq kilomètres de séparation et c’est le vrai derby des Bassins de cette saison », dit-il.

Bien que l’équipe visiteuse, qui avait déjà touché la promotion l’année dernière, arrive en tant que favorite, San Martín a également commencé le parcours du bon pied. “Nous avons battu Tuilla et nous sommes capables de surprendre”, souligne Camblor. “Nous nous sentons bien et nous sommes arrivés au derby avec force, ce qui est toujours une motivation pour essayer de le gagner”, souligne García.

Les joueurs et les entraîneurs aspirent à ce retour de la compétition en troisième, bien qu’avec l’incertitude quant à la façon dont le covid affectera le développement de la compétition. Bien qu’il y ait eu un arrêt général il y a trois week-ends, un point positif avait déjà reporté le derby. “Faire des tests d’antigènes comme maintenant, à distance de sécurité, avec précaution, vous pouvez jouer”, soulignent les représentants des deux équipes.

Mais ce sont les présidents qui n’ont pas seulement été convaincus par ce retour du football sans public. Ils ajoutent des chiffres, calculatrice en main, et ils ne voient pas de concurrence rentable. «Ce box-office avec L’Entregu et celui du Titanic nous a donné un immense répit. Nous sommes l’un des clubs les plus modestes, avec l’un des budgets les plus bas, et nous vivons pour la journée. Sans revenus publics, nous devrons nous battre beaucoup pour qu’il n’y ait pas beaucoup de pufo », explique le président de Sotrondino. «Nous avions un petit matelas, que nous passerons cette année. Nous perdrons cette marge et nous serons dans une situation difficile. Et je crains que de nombreuses équipes disparaissent », corrobore le dirigeant d’Entreguín.