Il Le derby sévillan est dans l’air. Le Betis et Séville se sont rencontrés ce samedi à Benito Villamarín, mais l’équipe verte et blanche a été contrainte de reporter son entraînement du Nouvel An prévu ce matin, dernier avant le grand duel, dans l’après-midi en raison d’une éventuelle épidémie de coronavirus dans l’équipe. . Tel que révélé par ABC de Sevilla trois nouveaux positifs possibles auraient été détectés dans l’équipement, ce qui fait que la Ligue la considère comme une épidémie et suspend le match.

Tout a commencé avec lui positif de Álex Moreno, ce qui a été confirmé lundi dernier. À ce moment-là, le club a répété les tests pour exclure qu’il y avait plus d’infectés au sein de l’équipe. L’arrière latéral est confiné à son domicile et le club a dû reporter son voyage à Valence pour affronter Levante au lendemain, lorsqu’ils ont confirmé qu’il n’y avait plus de points positifs.

Cependant, Le Betis a reçu ce vendredi le résultat des nouveaux tests PCR où il a trouvé des résultats anormaux. L’équipe a subi le test avant le derby, et après avoir vu les résultats étranges, ils ont décidé de répéter les tests sur tous les membres de l’équipe et le personnel d’entraîneurs pour exclure qu’ils semblaient plus positifs au sein de l’équipe. Si confirmé, et s’il y en a trois, la Ligue pourrait considérer cela comme une épidémie et cela leur donnerait la possibilité de décider de ne pas jouer la rencontre de ce samedi.

Ce qui est certain, c’est que au Betis, il y a plusieurs footballeurs qui ont passé le Covid-19. Joel Robles et Juanmi l’ont surmonté la saison dernière, Loren Fekir et William Carvalho en présaison, Mandi il y a un mois et Álex Moreno, le dernier à être testé positif, est actuellement en quarantaine et isolé à domicile. Martin Montoya n’a pas eu la maladie mais il a été mis en quarantaine à deux reprises en raison d’un contact direct avec deux positifs.

Selon les informations publiées par ABC, il y aurait trois footballeurs dont les résultats auraient été irréguliers et pourrait être testé positif au coronavirus. En l’absence de confirmation avec les nouveaux PCR qu’ils ont subis ce vendredi matin, Pellegrini a choisi de passer l’après-midi à s’entraîner en attendant de connaître les nouveaux résultats de ces tests. Si le derby sévillan est confirmé, il pourrait être reporté.