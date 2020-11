La mort de Diego Armando Maradona continue de parler. L’émission de télévision argentine Secretos Verdaderos a mis en lumière l’audio WhatsApp que Pelusa a envoyé au petit ami de son ex-femme Veronica Ojeda lui demandant de prendre soin de Diego Fernando, la plus jeune de ses cinq enfants.

Le contenu du message était adressé à Mario Baudry, actuel chef de cabinet de Sergio Berni, Ministre de la sécurité de Buenos Aires. Dans le message, Maradona Il a également avoué qu’il savait qu’il avait une relation avec Veronica, qu’il voyait «bien».

La partie la plus excitante du mémo vocal envoyé par Maradona C’est quand il parle de son fils. Diego Il a été père cinq fois et comme vous pouvez le voir dans son récit de Instagram Il était celui auquel il était le plus attaché dans ses derniers jours. «Il va avoir le dernier gris…», dit le «10».

“Salut Mario. Diego parle, je sais que cela vous paraîtra incroyable mais je vois bien Vero, et il m’a dit qu’il était avec vous. Prends bien soin d’elle et par la façon dont tu prends soin de mon ange qui est sans égal avec quoi que ce soit. Écoutez, j’ai beaucoup d’enfants, mais celui-ci va me prendre le dernier gris », dit-il. Maradona à Mario Baudry dans l’audio.

L’affection avec laquelle Maradona parler à BaudryComme on dit, Pelusa était assez jaloux des partenaires de ses ex-épouses. Verónica Ojeda était l’une des grandes amours de Diego et est la mère de son plus jeune fils.