Mis à jour le 28/10/2020 à 17:40

Le 31 octobre est célébré dans différentes parties du monde Halloween ou également connue sous le nom de Nuit des sorcières, une fête dans laquelle prédominent les costumes, les feux de joie, les histoires effrayantes et les films d’horreur.

REGARDEZ ICI: Raj allait à l’origine être très différent dans la série “The Big Bang Theory”

Parce que cette fête moderne est présente dans tout, la série télévisée la plus populaire ne pouvait pas laisser cette date passer inaperçue; quelque chose qui a fait “The Big Bang Theory”, l’une des comédies les plus réussies qui a été diffusée pendant 12 saisons, entre 2007 et 2019.

Bien que cette série se soit terminée le 16 mai 2019, nous voulons nous rappeler comment s’est déroulé le dernier Halloween de tous ses personnages.

Après 279 épisodes en 12 saisons et 52 nominations aux Emmys, la série a diffusé son dernier épisode le 16 mai 2019 (Photo: CBS)

LE DERNIER JOUR DES SORCIÈRES DANS «LA THÉORIE DU BIG BANG»

La dernière fois que “The Big Bang Theory” a célébré Halloween était dans le sixième épisode de la saison 12. À ce moment-là, toute la distribution s’habillait d’une manière très particulière pour assister à la fête organisée dans l’appartement de Penny (Kaley Cuoco) et Leonard (Johnny Galecki).

L’hôte de la réunion ne pouvait pas penser à une meilleure idée que de se déguiser en Inspecteur Gadget, un dessin animé des années 1980 qui se caractérisait par de nombreux implants bioniques dans son corps. Pour réaliser son grand costume, en particulier l’hélice sur sa tête, l’équipe de costumes a dû faire un excellent travail, bien qu’ils aient noté que l’acteur perdait constamment l’équilibre, alors qu’il essayait de marcher sans heurter ses compagnons.

Leonard a dû faire attention en marchant car l’hélice lui faisait perdre de la stabilité (Photo: CBS)

Rajesh Koothrappali (Kunal Nayyar) et Anu (Rati Gupta), dont la relation était à son meilleur, ont décidé de s’habiller d’une manière très particulière: lui en tant que juge Ruth Bader Ginsburg et elle représentant la Déclaration des droits de l’homme.

Bien que tout le monde ait choisi des personnages à représenter à la fête d’Halloween, Howard (Simon Helberg) a eu l’idée colorée de se déguiser en Sheldon (Jim Parson), qui au début ne comprenait pas la blague, mais la trouva plus tard de très mauvais goût.

ILS CHANGENT LES COSTUMES

Amy (Mayim Bialik) était habillée en Clara Clayton de “Back to the Future”, mais après être allée chez Bernadette (Melissa Rauch) pour que son mari Howard s’excuse, ce qu’il refuse, décide de se venger de Sheldon (Parson ), qui était à l’origine déguisé en docteur Brown, du même film d’aventure de science-fiction. Sa vengeance consistait à arriver à la fête d’Halloween «déguisé» en Howard et Bernie. De leur côté, le couple Wolowitz a assisté à la rencontre habillé en Mary Poppins et Bert.

C’est ainsi que s’est déroulée la dernière fête d’Halloween parmi les acteurs de la comédie américaine.

Les costumes colorés que les personnages de The Big Bang Theory ont choisis lors de leur dernier Halloween (Photo: CBS)