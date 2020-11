Diego Armando Maradona est décédé mercredi dernier. Dans l’après-midi espagnol et demain argentin, la nouvelle était connue. Celui qui est pour beaucoup le plus grand de tous les temps a été éteint pour toujours. Une insuffisance cardiorespiratoire pourrait avec l’homme qui a su dribbler toute l’équipe anglaise en 86 pour mettre le cap pour la Coupe du monde et, accessoirement, sauver l’honneur d’un pays qui a eu avec les Anglais plus qu’une bataille de football. Les Dix ne font plus partie des vivants, mais il n’a pas joué son dernier match. Cela commence maintenant et cela semble très compliqué.

Votre famille doit accepter de distribuer votre héritage. Et il semble que ce ne sera pas facile. La personne qui dirigera un processus toujours compliqué sera Claudia Villafañe, qui était son épouse de 1989 à 1998 et mère de deux filles: Dalma et Gianinna. Il a pris en charge la famille lors des funérailles et le fera en s’asseyant pour distribuer l’héritage.

Dalma et Gianinna, que Diego aimait profondément, Ils auront également beaucoup à dire dans ce casting. Les deux ont eu une relation avec un moment délicat. En revanche, Maradona a eu trois autres enfants reconnus qui ont également droit à son héritage. Jana, fruit de sa relation avec Valeria Sabalain, est née en 1996. Il n’a été proche de son père que récemment, mais il entretient de bonnes relations avec ses sœurs aînées.

La progéniture de Maradona

Il y a aussi Diego Junior, le fils napolitain de l’Argentin, fruit de sa relation avec Cristina Sinagra. Il a eu une très bonne relation avec son père et est journaliste. Et finalement, Le cinquième fils de Maradona est Diego Fernando, le plus jeune de tous, fruit de la relation avec Verónica Ojeda. Ce sont ses enfants reconnus et ceux qui, pour le moment, ont également droit à un héritage qui donnera beaucoup à parler dans les mois à venir.

Tous doivent être distribués à un héritage que certains médias tels que Celebrity Net Worth -spécialisé dans des fortunes célèbres- Ils ont estimé leur fortune à 100 millions de dollars (84 millions d’euros). El Pelusa avait deux maisons à Segurola et une autre à Buenos Aires. Plus précisément à Puerto Madero.

En outre, la presse argentine assure qu’elle disposait de quatre véhicules à Buenos Aires, Il s’agit notamment d’une Ferrari Testarossa et d’un camion Scania. À cette flotte, il faut ajouter une Rolls-Royce Ghost pour 300 000 euros et une BMW I8 évaluée à 145 000 euros qu’il a achetée dans ses années en tant qu’entraîneur à Dubaï. Pendant son séjour en Biélorussie, il a reçu un camion amphibie exclusif, inspiré d’une jeep de guerre, un Overcomer germano-biélorusse Hunta, connu comme le roi amphibie du 4 × 4. Enfin, le Dinamo Brest, où il a été nommé président d’honneur, Il lui a également offert une bague en diamant de 300 000 euros. Une bague qu’il portait quotidiennement et à côté de ses deux montres.