Ce qui fait le plus mal au club, à l’entraîneur et aux joueurs, c’est que les installations de Balbín, qui disposent de terrains en gazon artificiel, sont achevées depuis plus d’un mois, ce qui est important lorsqu’il pleut autant que ces derniers jours. «Vous vous levez le matin et vous ne savez pas où vous allez pouvoir entraîner votre équipe, nous devons demander des faveurs, notre âme tombe à terre car nous venons d’un très bon mois pour nous être entraînés dans des conditions décentes et non ça aurait pu l’être », explique Oli.

Le problème, selon l’entraîneur du Marino, c’est qu’il manque un certificat FIFA pour que le conseil municipal décide d’ouvrir les installations: «Une chose est de jouer et une autre de les utiliser, c’est aussi que nous ne sommes pas seuls non plus. il peut être utilisé par le football de base ou Gozón. Je suis fatigué, les conditions de travail ne sont pas adéquates et la seule chose qui me remonte le moral, c’est l’attitude et la bonne disposition de mes joueurs malgré tout », ajoute-t-il.

Oli reconnaît que, parfois, quand il arrive au vestiaire et sait qu’il ne pourra guère faire quoi que ce soit avec ses joueurs, il veut «les renvoyer chez eux»: «Ce sont eux qui m’encouragent», insiste-t-il. Les problèmes s’accumulent pour le Marino car les conditions dans lesquelles se trouve Miramar sont aussi très dures: «L’autre jour nous n’avons pas pu prendre de douche, les câbles sont lâches et les automatiques ont sauté, nous avons manqué d’électricité et n’avons pas pu prendre de douche, l’eau il entre au fond du champ comme une cascade ». Et tandis que, juste à côté, le complexe Balbín brille: “C’est comme mettre un bonbon à la porte d’une école.”