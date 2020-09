Luis Moreno Jr. dit qu’il ne fait plus partie de l’équipe de diffusion en espagnol des Carolina Panthers en raison de son soutien au président Donald Trump.

L’animateur de radio populaire, qui appelle des matchs pour l’équipe avec son oncle et commentateur play-by-play Jaime Moreno depuis 2010, dit que les Panthers n’ont pas approuvé son soutien ouvert à POTUS, selon The Charlotte Observer.

Moreno Jr.a déclaré avoir commencé à partager son soutien à Trump sur son compte Twitter personnel au printemps.

Du Charlotte Observer:

PLUS: Maria Taylor d’ESPN répond à un tweet “ sexiste ” la comparant à un hôte porno

Après avoir été contacté par Fiddleman, Moreno Jr.a déclaré qu’il avait continué à créer et à partager des messages qui soutenaient le président et sa campagne de réélection pour 2020.

Il a également partagé des articles faisant avancer QAnon, un groupe de théorie du complot pro-Trump, qui prétend à tort que le président fait face à un groupe obscur de pédophiles démocrates.

«Si les gens découvraient vraiment ce qu’est QAnon», a déclaré Moreno Jr., «je pense que plus de gens seraient à bord parce que nous ne sommes rien d’autre que l’amour et la vérité. Tout ce que nous essayons de faire, c’est simplement de réveiller les gens.

Au cours de l’été, Moreno Jr. dit que Fiddleman l’a de nouveau appelé pour lui parler de son activité sur les réseaux sociaux. Moreno Jr. dit avoir dit à Fiddleman: «Si ce qu’ils veulent que je fasse, c’est que je cesse de soutenir le président, je ne le ferai pas.

Je veux exprimer toute ma gratitude et mon amour pour TOUT LE MONDE qui m’a contacté et / ou a partagé mon histoire sur les réseaux sociaux. Les mots ne peuvent décrire à quel point je me sens chanceux et béni d’avoir des êtres humains aussi incroyables dans ma vie. Tu es ma TRIBU.

-: LUIS F. MORENO JR: 6% Parler: LuisJr40 (@ luisjr40) 15 septembre 2020