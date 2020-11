Une demi-heure après le début du match contre le Betis, Jordi Alba a vu l’incursion de Ansu Fati dans la zone et lui a servi une balle de ceux que vous avez juste à pousser. Après que l’équipe a couru Mandi Oui Bartra, le premier derrière lui et le second essayant de le suivre. C’est le défenseur central algérien qui s’est jeté au sol pour bloquer le tir de 17 mais ce qui a été retrouvé, c’est sa cheville. Fati se tordit de douleur sur le sol et l’arbitre a donné la peine maximale que Griezmann manquerait.

L’image répétée montre comment Mandi forcer la jambe de Ansu Fati avec un mauvais geste. Il y a eu trois ou quatre tours sur l’herbe que l’équipe de jeunes a donné. Il a passé environ deux ou trois minutes sur le terrain et avait besoin d’une assistance médicale, mais l’international espagnol a pu continuer. En fait, il a terminé la première partie et a donné une autre course. Ce n’est qu’à la mi-temps, lorsque les médecins ont fait la première inspection de son genou, qu’ils ont posé leurs mains sur sa tête. C’était le ménisque intérieur de sa jambe gauche, il était cassé.

Sur Ansu Fati et le FC Barcelona émerger maintenant un grand dilemme. Non seulement les problèmes sportifs qui entraînent la blessure de l’équipe, un fixé dans les plans de Koeman Malgré sa jeunesse, un facteur de déséquilibre dans l’équipe, qui devra s’arrêter quelques mois, mais aussi que faire de ce ménisque avec un garçon de seulement 18 ans. Ils n’ont que deux façons: suturer ou retirer le ménisque.

Le timing est essentiel pour le moment. Dans les prochains jours, le joueur, conseillé par son environnement et évidemment par le Barça, devra prendre une décision concernant comment traiter votre blessure, opter pour l’approche conservatrice ou subir une intervention chirurgicale. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, leurs temps d’arrêt différents, mais ni l’un ni l’autre n’est une panacée. La blessure au ménisque à seulement 18 ans est un revers complètement inattendu avec Ansu Fati.

La option de suture le ménisque est le moins invasif mais c’est celui avec le temps d’arrêt le plus long Ansu Fati, environ cinq mois en cale sèche. C’est la voie conservatrice avec le ménisque, qui ne le détruit pas et laisse le genou du jeune footballeur endommagé. L’autre moyen, celui qui pourrait peut-être sportif davantage aider le Barça, est de le supprimer.

Retirez le ménisque ou la partie cassée de celui-ci cela briserait le genou du joueur pour toujours, mais pourrait le ramener au green en aussi peu que cinq ou six semaines au mieux. Bien qu’avec cette voie, les problèmes se reproduisent encore dans quelques mois … ou déjà à la retraite.

Les experts médicaux, dans des cas comme Ansu Fati et ses 18 ans, conseillent oui ou oui d’opter pour la voie de saturation du ménisque. Le retirer à un âge aussi précoce pourrait entraîner d’autres problèmes dans des zones plus complexes et sans cicatrices telles que cartilage articulaire du genou.