Un commentaire hot-mic sur le commissaire de la MLB Rob Manfred a forcé le directeur général des Mets Brodie Van Wagenen à faire beaucoup d’explications.

Van Wagenen a semblé remettre en question la capacité de leadership de Manfred jeudi, tout en ridiculisant l’idée que les Mets et les Marlins organisent une manifestation d’une heure jeudi plutôt que de boycotter complètement leur jeu. Il a même pris une seconde pour repousser légèrement le PDG de l’équipe Jeff Wilpon, bien qu’il sonnait principalement en faveur de son patron.

Il a fait tout cela en divulguant des informations classifiées, pour démarrer.

Environ deux heures après que la vidéo des commentaires d’avant-match de Van Wagenen aux personnes hors caméra ait été diffusée sur Internet jeudi après-midi, le directeur général a déclaré qu’il s’était trompé: Manfred n’était pas le méchant, et l’idée de retard était juste Manfred et Wilpon discutant si les équipes devraient jouer à 20 h 10 HE au lieu de 19 h 10

“Je m’excuse auprès du commissaire pour mes commentaires irrespectueux et mon manque de jugement en décrivant de manière inexacte le contenu de sa conversation privée avec Jeff Wilpon”, a déclaré Van Wagenen dans un communiqué.

La déclaration complète, via Evan Drellich de l’Athletic:

Les équipes ont finalement décidé de ne pas jouer.

Van Wagenen semblait vraiment sûr de son approvisionnement lorsqu’il parlait librement avant le match à Citi FIeld.

«Le baseball essaie de trouver une solution, en disant: ‘Oh, tu sais ce qui serait super puissant?’ Nous trois – nous trois ici, ne pouvons pas quitter cette pièce – ils disent: “ Vous savez ce qui serait vraiment génial? Si vous les laissez tous prendre le terrain, alors ils quittent le terrain, et ils reviennent et jouent à 8h10. ‘ Et je me suis dit “Quoi?” “Van Wagenen a été enregistré comme disant.

De là, il a pivoté vers Wilpon et, vraisemblablement, Manfred.

“Qui a dit ça?” a demandé quelqu’un hors caméra.

“Rob,” répondit Van Wagenen. «Et il y avait Jeff, ‘La planification va être un cauchemar, il y a tellement en jeu.’ Et j’ai dit: ‘Jeff, ça n’arrive pas – ces gars ne jouent pas. Ils ne jouent pas.’ “

Encore une fois hors caméra: “Ils n’ont pas affaire à la réalité.”

Van Wagenen a répondu: “Mais c’est l’instinct de Rob, et Rob [does] ne pas . . . au niveau du leadership, il ne comprend pas. Il ne comprend tout simplement pas. “

Un lien vers la conférence de presse d’avant-match des Mets a conduit les utilisateurs à une page cassée jeudi soir, mais avant que cela ne se produise, il y avait un flux en direct, d’où provenait cet échange sur le rééchelonnement en cas de report:

«Vous savez, Rob essaie de dire à Jeff, ‘Eh bien les Marlins, la seule façon de le faire est de voler le même jour et de jouer.’ Et j’ai dit: ‘Ce n’est pas vrai, Jeff.’ Ils jouent un match de jour dimanche (à domicile contre les Rays), ils pourraient voler après ce match, nous jouer le lundi (un jour férié commun) et rentrer.

“C’est juste que Rob essaie toujours de pousser, ‘Oh, joue le jeu.'”

De hors-champ: “Et Jeff veut apaiser Rob?”

Van Wagenen: “Jeff veut avant tout soutenir les joueurs, mais il est aussi -“

Orateur hors caméra: “C’est un point difficile pour lui.”

Van Wagenen: “Il doit être le messager de Rob, pour au moins nous le lancer, et j’ai dit à Jeff:” Cela ne se produit pas, Jeff. Ces gars ne jouent pas. ” Je l’ai juste arrêté là, je n’allais même pas apporter ça à Mike (Conforto). ” Conforto, le représentant de l’association des joueurs des Mets, s’est entretenu avec l’arrêt-court des Marlins, Miguel Rojas, pour savoir si les équipes joueraient.

Les Mets et Marlins ont eu un match reporté la semaine dernière à Miami après que deux membres du groupe de voyage des Mets aient été testés positifs au COVID-19. Ce match a été composé dans le cadre d’un double match mardi. Les tests postitifs ont également forcé la MLB à reporter une série de trois matchs Mets-Yankees le week-end dernier au Citi Field. Deux de ces matchs seront rattrapés ce week-end au Yankee Stadium avec des doubles vendredi et dimanche. L’autre match sera composé le 3 septembre.

Six autres matchs de la MLB ont été reportés par le boycott des joueurs jeudi: A’s-Rangers, Phillies-Nationals, Tigers-Twins, Red Sox-Blue Jays, Rockies-Diamondbacks et Orioles-Rays. Trois matchs ont été appelés mercredi.