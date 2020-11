Le retour de Fernando Alonso Enstone lui a permis de revoir Alan Permane. Celui qui était ingénieur Giancarlo Fisichella Lorsque l’Asturien a été proclamé double champion du monde, il est désormais directeur sportif de Renault et, 15 ans plus tard, il continue d’halluciner avec le talent espagnol.

Rappelant la première étape au cours de laquelle ils ont coïncidé, Alan Permane a souligné sur le portail Web des fans de GP: «J’étais l’ingénieur de Giancarlo pendant ces deux années où nous avons remporté les deux championnats. Fernando était un peu “ l’ennemi ” à ces moments-là. Bien sûr, nous ne pouvions pas le battre, nous ne pouvions même pas nous approcher de lui. Maintenant, il est comme nous tous, 14 ou 15 ans de plus et je suis sûr qu’il a mûri ».

Malgré le passage du temps, le directeur sportif de Renault continue de voir en Alonso la même faim qu’il avait au début. “Je suis sûr que cet aspect de lui et son ambition n’ont pas du tout disparu. Je continue de voir ce pilote, j’étais à Barcelone il y a quelques semaines lorsque nous avons fait le jour du tournage ».

Alonso regarde déjà l’avenir avec optimisme

À propos de ce test, dans lequel Fernando Alonso est revenu dans une Formule 1, Alan Permane a souligné: «Il remet déjà en question chaque détail et vous pouvez dire qu’il pense déjà à l’avenir. Même si nous roulions sur les pneus d’essai de Pirelli, qui sont assez différents des pneus de course, je posais des questions sur tous les aspects de la voiture: de la conception du volant à la hauteur arrière et des choses comme ça. “

Alonso, pour sa part, a récemment justifié sa signature pour Renault en disant qu’Enstone se sent comme à la maison: «Ils étaient l’option préférée pour deux raisons. Un, en termes d’attentes et de construction de quelque chose du milieu au sommet, c’est très attractif. Et deuxièmement parce que Je connais tout le monde dans cette équipe. Je connais la passion de la course. C’est la troisième fois que je viens ici et je savais qu’ici je me sentirais chez moi».