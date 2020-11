Fernando Alonso, sur le circuit de Montmeló, après un essai avec Renault. | Renault

Il y a déjà une date pour la rediffusion de Fernando Alonso en Formule 1. L’Asturien sera de nouveau en compétition, aux commandes d’une Renault, le 21 mars sur le circuit de Melbourne. Et, selon le directeur sportif de l’équipe, Alan Permane, il le fera comme le premier jour, quand ils ont coïncidé il y a près de 20 ans: «Je continue de voir ce pilote. L’ambition de Fernando n’a pas du tout disparu ». Le calendrier provisoire de la saison 2021, rendu public hier par l’organisation, comprend 23 grands prix, avec la nouvelle des débuts de l’Arabie saoudite.

Permane admet que sa première expérience avec Alonso n’a pas été facile en raison de la rivalité avec son coéquipier, Fisichella: «J’étais l’ingénieur de Giancarlo pendant ces deux années où nous avons remporté les championnats. Fernando était un peu l’ennemi à l’époque. Bien sûr, nous ne pouvions pas le battre, nous ne pouvions même pas nous approcher de lui. Maintenant, il est comme nous tous, de 14 à 15 ans de plus et je suis sûr qu’il a mûri ».

Le directeur sportif de Renault loue “l’ambition” d’Alonso

Les retrouvailles, il y a un mois à Montmeló, pour le premier contact d’Alonso avec Renault, ont convaincu Permane de la justesse du pari sur le pilote asturien: «Je continue de voir ce pilote vouloir la victoire. Je suis sûr que cet aspect de lui et son ambition n’ont pas du tout disparu », souligne-t-il.

Pendant ce temps, le président-directeur général de la Formule 1, Chase Carey, était convaincu qu’ils seront en mesure de réaliser le calendrier annoncé hier: «Nous avons montré que nous pouvons voyager et organiser nos courses en toute sécurité et nos promoteurs reconnaissent de plus en plus le besoin d’aller de l’avant et de gérer le virus ». Il a ajouté: “Nous sommes ravis de voir l’Arabie saoudite faire partie du calendrier et nous sommes également ravis de revenir aux endroits où nous nous attendions à courir en 2020.”

La saison en cours a été réduite à 17 courses en raison de la pandémie. La Formule 1 est convaincue que les fans pourront revenir sur les circuits en 2021.