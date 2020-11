Il n’y a toujours pas d’accord entre le conseil d’administration de Barcelone et les employés et joueurs du club culé pour une réduction de salaire. Le corps, présidé par Carles Tusquets, n’a pas réussi à atteindre un point de rencontre avec les parties concernées, ce qui signifiera une prolongation des négociations de 12 jours supplémentaires. Ci-dessous nous reproduisons intégralement la déclaration émise par le club:

Le conseil d’administration du FC Barcelone rend compte de l’état de la table de négociation salariale entre le club et les représentants des footballeurs professionnels et du groupe des travailleurs.

Aujourd’hui 11 novembre, après plusieurs jours d’intenses réunions, et la négociation épuisée, les parties ont mis fin à la période de consultation, sans parvenir à un accord.

Dans cette situation, il appartient au Directoire d’adopter des décisions pour résoudre le grave problème financier lié à la pandémie de Covid-19, qui entraîne une réduction des revenus du Club de plus de 300 millions d’euros pour la saison 2020/21, et que impose un ajustement salarial de 191 millions d’euros.

Cependant, étant donné que le processus de négociation a révélé la volonté sincère et ferme de comprendre les parties, y compris la formule de recouvrement des salaires qui doit être reportée, et qu’elles ont réussi à surmonter bon nombre des difficultés qui, il y a quelques jours, semblaient insurmontables , les parties ont convenu de s’accorder jusqu’au 23 novembre, pour réfléchir et décider si les propositions restées sur la table peuvent encore être acceptées.

Toutes les parties savent que la négociation est épuisée, mais le Club, les footballeurs professionnels et le groupe des travailleurs corporatifs sont très conscients de l’immense valeur qu’il devrait surmonter ensemble et en comprenant pleinement cette situation complexe, même si, pour cela, le Le club doit accepter de ne pas pouvoir atteindre les objectifs minimaux nécessaires et, dans le cas des footballeurs professionnels, ils doivent apporter une contribution supérieure à leurs attentes.

Par conséquent, il reste à remercier à la fois les footballeurs professionnels et les autres salariés corporatifs du Club pour leur volonté de comprendre, et espérer que cette période de réflexion porte ses fruits, même si, si malheureusement ce n’était pas le cas, nous ne pouvons échapper à la responsabilité d’adopter la décision qui est essentielle pour le Club.