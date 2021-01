Ap et Afp

Journal La Jornada

Jeudi 7 janvier 2021, p. a10

Barcelone. Lionel Messi revient sourire avec Barcelone. La star argentine a célébré un doublé, avec lequel le Barça est revenu pour battre l’Athletic Bilbao 3-2 dans un match en attente dans le championnat espagnol. Une victoire aux contours symboliques après une période difficile et un net déclin qui a maintenu l’équipe catalane dans une position méconnaissable ces derniers temps.

En visitant le stade San Mamés, la connexion entre Messi et le jeune attaquant Pedri était essentielle pour contourner le but précoce d’Iñaki Williams.

Barcelone a sauté à la troisième position, avec une somme de 31 points, après avoir terminé le duel en attente pour la deuxième date. Ils étaient à sept unités du leader de l’Atlético de Madrid, qui compte deux matches de moins.

Le Barça avait commencé la journée à la cinquième place et les trois points le propulsaient sur le podium, avec un point de plus que la Real Sociedad en quatrième position et deux de plus que Villarreal à la cinquième étape.

Il y a une Ligue, la saison est très longue, a déclaré l’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman; «Il peut y avoir des hauts et des bas, des blessures ou qu’une équipe qui va très bien voit que plus tard, cela finit par leur coûter. C’est une ligue avec beaucoup de compétition ».

Dans son premier but de la nuit, Messi, qui était accusé d’être dans ses heures creuses, a profité d’un génie avec une empreinte du ballon de Pedri pour marquer à la 38e minute. Il a célébré son deuxième but lors d’une incursion dans la surface, où Antoine Griezmann lui a donné la passe qui a terminé au fond des filets à 62 ans.

Williams avait dépassé l’équipe basque avec un décroché né dans son champ dans lequel il atteignait la surface, suivait un dribble et culminait avec un tir bas alors qu’à peine trois minutes s’étaient écoulées.

Pedri était en charge du jumelage pour les visiteurs à 14 ans. Le milieu offensif de 18 ans a terminé avec une tête après avoir été assisté par Frenkie De Jong.

▲ Lionel Messi a été impeccable

Iker Muniain a resserré le score au début du temps d’arrêt avec un tir croisé dans les filets, après que son équipe ait récupéré le ballon au milieu du terrain après une mauvaise livraison de Messi.

Ronald Koeman a salué le partenariat que Messi et Pedri ont mis en place.

Pedri montre malgré sa jeunesse qu’il est très mature, a déclaré l’entraîneur néerlandais; Le jeu de Messi et son désir ont toujours été montrés, mais aujourd’hui aussi avec des buts. Il est très important.

À l’Athletic, Marcelino García Toral a fait ses débuts en tant que manager après que Gaizka Garitano ait été limogé ce week-end. Ils marchent à la neuvième place avec 21 points.

Avec son deuxième doublé du match, Messi est monté en tête du tableau des buteurs avec neuf buts, aux côtés de l’attaquant uruguayen Luis Suárez (Atlético de Madrid), Gerard Moreno (Villarreal) et Iago Aspas (Celta de Vigo).

C’était de loin le meilleur match pour La Pulga dans le championnat et la mauvaise fortune a empêché le but de l’Athletic de se remplir de buts en seconde période, y compris une paire de coups de pied gauche du poteau. Ils ont également refusé un objectif de position avancée.

L’équipe du Barça, très irrégulière dans la première partie du tournoi, a pu enchaîner une deuxième victoire consécutive et a également brisé sa mauvaise séquence au nouveau stade de San Mamés, où elle avait perdu lors de ses deux précédentes visites, l’une en Ligue et l’autre en Coupe. du roi.

“L’équipe travaille bien depuis longtemps, avec intensité. On a mérité plus de points, aujourd’hui on a eu de l’efficacité, c’est aussi une question de confiance, qu’on augmente, il faut continuer dans cette ligne”, a évalué le sélectionneur néerlandais.